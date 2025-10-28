一路看他越來越紅！　南韓大咖饒舌歌手霸氣宣言：跟女友交往7年

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣饒舌歌手Wonstein（鄭智元）於《Show Me the Money 9》展露頭角，他曾加入節目《玩什麼好呢》的企劃團體MSG Wannabe，在韓具有高知名度，出道7年以來，他近日突在IG震撼自爆有女友，上傳兩人交往初期的照片，放閃表示「智孝（지호）是我職涯剛開始的時候，一起走過來的人，我們（成就）要半半對分。」

▲Wonstein霸氣宣言跟女友交往7年。（圖／翻攝自Wonstein IG）



Wonstein在IG發文表示「2018年2個蝸牛」，貼出他與女友青澀的合照，霸氣宣示：「這個時候，我還說『如果我在2年內月收入還是賺不到韓幣100萬（台幣約2.5萬），那就分手』，雖然現在還是偶爾會吵架，但吵架歸吵架，智孝（지호）是我職涯剛開始的時候，一起走過來的人，我們（成就）要半半對分。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Wonstein還加碼第二篇放閃。（圖／翻攝自Wonstein IG）



按照Wonstein所曝光的照片年份，兩人交往至少7年，但他宛如剛熱戀的男孩，害羞寫下：「偷偷上傳這些照片好緊張。」第一篇文章大獲迴響後，Wonstein還加碼第二篇，幽默寫下：「大大們明明對我沒關心，但真的很喜歡我們一起拍的照片，很感謝。」並透露女友是歌曲〈Valentine〉的導演，也曾經協助他寫過許多歌曲，兩人一起打下江山，看到他一步步變紅。

交往7年消息曝光後，大批粉絲湧入留言區獻上祝福，紛紛表示「兩人一起成長的故事太感人了」、「能陪伴彼此從無到有真的不容易」、、「這才是真正的靈魂伴侶」，還有人笑稱「比任何情歌都甜」，眾人紛紛替這段長跑7年的愛情加油打氣，祝福他們能一直幸福走下去。