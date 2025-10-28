韓偶像圈不只富三代！　神殿辣炒年糕「糕三代」明年男團出道

記者張筱涵／綜合報導

新世界集團會長外孫女Annie以ALLDAY PROJECT出道後，富三代偶像也成了標籤之一，而現在還出現了「糕三代」也將進軍演藝圈，隨即引起熱議。

▲河敏基是神殿辣炒年糕創辦人孫子。（圖／翻攝自韓網）



河敏基今年17歲，過去曾任SM娛樂練習生，目前則隸屬於Modenberry Korea，預計明年以全新男團一員出道，而他其實是「神殿辣炒年糕（신전떡볶이）」創辦人河成浩會長的孫子。他也對外表示：「想到能與各地粉絲交流，心裡已經非常激動，雖然我現在還是練習生，但希望未來能以真正的藝人身份，透過充滿真心的音樂走近大眾。」

網友們的反應也都十分逗趣「神殿辣炒年糕第三代出道也太酷了吧」、「這是貨真價實的『辣炒年糕湯匙』啊」、「羨慕到流淚，想吃辣炒年糕了」。也有人逗趣表示「以後逆應援是不是直接送神殿辣炒年糕」、「拜託辦簽售會的時候發魚板跟辣炒年糕」、「這樣的出道太有味道了」。

然而，也有部分網友對河敏基所屬的Modenberry Korea表示擔憂，指出該公司與過去爭議不斷的TS娛樂公司有關，留言寫道「為什麼偏偏簽那家公司…」、「學生，快跑啊！」、「TS 那邊以前不是出過事嗎？」儘管議論紛紛，多數粉絲仍抱持期待心情，紛紛留言支持：「不管怎樣，希望他能以實力出道」、「希望未來真的能帶著神殿辣炒年糕的火辣氣勢征服舞台！」