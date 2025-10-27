婁峻碩看電影打翻爆米花　下秒彎腰撿起…他讚：可惡被帥到

記者王靖淳／綜合報導

女星舒淇首部執導的電影《女孩》今（27）日舉辦首映會，不少藝人受邀觀影，其中男星蔡凡熙稍早就透過Threads發文曬出一張照片，分享他直擊婁峻碩打翻爆米花後的貼心行徑，同時也大讚：「可惡被他帥到了，可惜他有老婆了。」

▲蔡凡熙、婁峻碩看《女孩》首映。（圖／翻攝自Threads／caiven.c）

透過蔡凡熙分享的照片可見到，婁峻碩正彎下腰，從電影院座位的走道地毯上，伸手撿起灑落一地的爆米花。他的身旁，可以看到一個打翻的爆米花桶。為此，蔡凡熙在文中透露，當時婁峻碩不小心把爆米花打翻，接著除了親自展現公德心之外，還向他表示「環境清潔人人有責」，讓他聽完後忍不住驚呼：「可惡被他帥到了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲婁峻碩看電影把爆米花打翻。（圖／翻攝自Threads／caiven.c）

許多網友在看完蔡凡熙的貼文後被逗樂，因此紛紛湧入留言區，除了大讚婁峻碩的行為「好帥」，更有人開玩笑地表示：「怎麼有人看電影都這麼帥。」除了滿滿的「帥」字，更多網友是對婁峻碩的態度，表達高度的讚賞，「這看起來就是愛家的好男人，他老婆一定覺得很驕傲。」掀起不小討論。