跟著羅PD團隊吃台灣美食！PD們最愛的牛肉麵、酒吧大公開

韓國王牌製作人羅PD，最新直播邀請團隊人員來分享「台灣美食」！主要是一同直播的張耀漢PD曾在台灣交換一年，對這裡的美食稍有涉略，因此決定來分享他心中的必吃清單～妞妞們快筆記起來，這份「跟著羅PD團隊吃台灣」美食地圖，一起看看你去過哪幾個？！

跟著羅PD團隊吃台灣

1.Yoi 酔

▲Yoi 酔是位於台北大稻埕的特色酒吧，光是氛圍就很值得一訪。（圖／Youtube／十五夜頻道，下同）



位於台北大稻埕的特色酒吧，光是氛圍就很值得一訪。店裡主打琴酒、威士忌與創意調酒，價錢親民又不失質感。張耀漢PD特別推薦他們的台式辣醬沾滷味，香氣十足又不會過辣，沾什麼都超搭，讓人印象深刻！另外，店內以書法字句裝飾，營造出獨特的文化氛圍。若你想在老城區的夜晚小酌，這裡絕對是隱藏版首選。

2.劉山東牛肉麵

來台灣怎麼能不吃牛肉麵！劉山東牛肉麵就在台北車站後方，是米其林必比登推薦的老字號名店。張耀漢PD大讚這裡的麵條口感像烏龍麵般Q彈有嚼勁，搭配清燉或紅燒湯頭都讓人一口接一口。大塊牛肉鮮嫩入味，再加上蔭豉與蒜花的獨特吃法，層次感十足。牆上還掛著馬英九與老闆的合照，可見人氣之高。份量實在、價格合理，是道地台味的完美代表！

3.春水堂



提到台灣飲品，怎麼能漏掉珍珠奶茶的始祖，春水堂！這裡是台灣泡沫紅茶的創始品牌，也是珍奶發源地。張耀漢PD大推韓國遊客可以安心點一杯，原汁原味不踩雷。春水堂堅持用高品質茶葉與天然食材，讓每一口茶香濃郁、奶香滑順。除了飲料，店內的古色古香氛圍，也讓人能靜下來細細品味。想要喝到最正宗的珍奶，這裡就是首選。

4. 冰讚

夏天來台灣，必吃清單絕對有「冰讚」！這家專賣芒果雪花冰的名店，是無數觀光客跟韓星的朝聖地。綿密奶香的雪花冰搭配滿滿新鮮愛文芒果塊，再淋上煉乳與芒果醬，酸甜交織、入口即化。沒有浮誇擺盤，卻能用最單純的美味征服大家。許多韓國觀光客甚至將它列為來台必打卡的一站，炎炎夏日來上一碗，幸福感瞬間爆棚！

5.詹記麻辣火鍋

羅PD團隊曾在台灣粉絲見面會後，選擇詹記麻辣火鍋作為慶功宴，火紅程度肉眼可見！店內必點果凍鴨血、豆腐、美國安格斯牛小排和蜂巢牛肚，搭配濃郁卻溫順的台式麻辣湯頭，保證辣得過癮卻不傷胃。特色的蛋醋醬與古早味芭樂冰，更是讓人驚喜。詹記以懷舊90年代風格裝潢著稱，氣氛超好。PD貼心提醒各位要先訂位不然會吃不到，最好提早三個月預約最佳！

6.噶瑪蘭酒吧

噶瑪蘭威士忌在韓國紅到不行，甚至成為藝人最愛的伴手禮之一，BTS RM也曾公開力推！而張耀漢PD更推薦直接到噶瑪蘭直營酒吧體驗，因為現場不僅能試喝多種酒款，價格也更划算。從經典款到限定品項一應俱全，對於喜歡小酌的旅客來說，絕對是品味台灣酒文化的最佳方式！

7.路邊烤肉Wildbbq

▲路邊烤肉Wildbbq平價串燒在台北、宜蘭等地都有分店。（圖／IG@wildbbq_）



想體驗最在地的台式宵夜？那就來「路邊烤肉Wildbbq」！這種平價串燒店在台北、宜蘭等地都有分店。人氣餐點包含烤麻糬、水果豬五花、大魷魚串，搭配店家獨門醬汁，鹹香過癮。再配上一杯冰涼啤酒，絕對是台灣夜晚的標配，無論是朋友聚會還是旅途小酌，都能感受到滿滿人情味。

沒想到羅PD團隊隨口一聊，就幫大家整理出這麼完整的「台灣美食攻略」！從小吃到火鍋、甜點到酒吧，一天的行程照著走也沒問題！不知道台北吃甚麼，不妨就照這份清單一路吃下來，保證吃得開心又滿足。

