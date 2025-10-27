文泰一又上訴！不服遭判3年6個月　被害人遭嚴重性羞辱

記者張筱涵／綜合報導

前韓團NCT成員文泰一因涉嫌「特別準強姦罪」被判刑入獄後，仍不服二審結果，正式向大法院（最高法院）提出上訴。這起案件震驚韓國娛樂圈，也再度引發大眾對偶像犯罪與藝人道德責任的關注。

▲文泰一又上訴。（圖／翻攝自文泰一Instagram、YT）



根據韓媒報導，首爾高等法院第11-3刑事部於本月17日針對泰一與另外兩名共犯的二審判決中，駁回檢方與被告雙方上訴，維持一審原判，三人各被判處有期徒刑3年6個月。此外，法院也命令三人完成40小時性暴力治療課程，並在5年間不得從事與兒童、青少年相關的職業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管判決結果維持原審，泰一仍於24日透過律師向法院提交上訴狀，其餘兩名共犯也已先一步提起上訴。據悉，二審宣判當天，他身穿囚服出庭，全程神情陰沉、低頭不語。

法院在判決理由中指出，被告方主張「已向調查機關自首，應獲減刑」，但法官駁回該說法，表示：「泰一在住處被搜查前，曾供稱自己並未意識到犯罪行為的發生，而另一名共犯在被問及『若非案情曝光，是否仍會自首』時，也回答『不會』。因此不具備自首減刑條件。」法院強調，原審的量刑符合法律標準，且二審並未新增可影響刑期的新資料，「即使考量被告提交的反省書與熟人陳情書，也無法認為原審刑度過重或過輕」。

法官同時表示，考慮到被告均為初犯，且與被害人達成和解、被害人表明不願追訴，已將此列入量刑考量，但仍指出：「被害人體內檢出三名男性DNA，與泰一等三人一致，足以證明犯罪事實，此外，被害人遭受嚴重性羞辱與精神創傷，目前仍持續接受治療，這些因素都必須反映在刑期中。」

事實上，泰一在宣判前曾於13日提交7頁反省書，希望爭取減刑，但最終未被採納。檢方早於9月的結案公判中就指出，本案「罪質惡劣、情節嚴重」，要求法院改判每名被告 7年徒刑。而泰一方面則以「被害人已接受道歉」為由請求從輕，並在最終陳述中說：「我承認所有罪行，深刻反省。被害人受到的傷害無法用任何方式完全彌補，我真心道歉。」

根據判決書內容，泰一與共犯兩人於2024年6月在酒後性侵一名中國籍女性，之後遭起訴並於7月一審中被判刑3年6個月，當庭收押。

泰一於2016年以NCT成員出道，原屬SM娛樂旗下藝人，但在案件曝光後遭團隊除名、合約解除。他被揭發在被立案後仍隱瞞犯罪事實，照常活動與粉絲互動，包括於去年6月14日開直播，甚至同年8月還現身NCT 127八週年粉絲見面會，引發外界強烈譴責。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​