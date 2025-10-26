劉書宏回歸台八「奶寶少爺」圈粉！從小看《台灣龍捲風》追星江國賓

記者黃庠棻／台北報導

男星劉書宏這次在三立台劇《百味人生》中飾演富二代「凡凡」，因深受阿嬤岳虹疼愛與撐腰，行徑囂張卻又帶點可愛傲氣，讓觀眾印象深刻。播出後不少網友大讚他「越來越成熟」、「說台語很有魅力，可能他真的太帥了，有種霸道總裁的魅力，看到他就會犯花癡」、「演技更自然投入」，認為他成功詮釋出這位「奶寶少爺」的立體個性。

▲劉書宏在《百味人生》中飾演富二代「凡凡」。（圖／民視提供）

談起這次回歸台八，劉書宏坦言「一開始有點不太適應，因為真的太久沒有講台語了。」他笑說這次的角色狀態與過去不同，必須更加內斂沉穩「要先把台詞轉成台語，再從情緒裡講出來，對我來說是重新訓練的過程。」

被問到「紈絝少爺」與他本人有沒有相似之處，劉書宏大笑回應「我身邊有這種朋友啦，所以比較知道他們的想法跟態度！但我本人不是，我只是長得比較像，我是很認真工作的藝人！」他形容凡凡這次回歸「比較沒那麼討人厭」，狀態更調皮又聰明。

劉書宏笑說「雖然有時候手段讓人不認同，但出發點還是為了家人。這次他是為了幫阿嬤保住董事長位子、硬逼邱子芯聯姻家族企業，搞得他比誰都像千金小公主！」談到是否像角色一樣「想要就要得到」，劉書宏爽朗笑說「我是啊！目前想要的都還算順利！」

這次與資深演員江國賓首度對戲，劇中直接衝江國賓，劉書宏直呼「終於圓夢！從小看《台灣龍捲風》就覺得他超帥，能和國賓哥對戲真的很榮幸。」他也笑說雖然劇中兩人對立，但私下氣氛很好，「希望之後有更多機會和他對戲，也希望自己台語越講越溜，繼續在台八好好磨練。」

