樂團突自爆「全員都有病」！　吐自卑心聲：從小會被排擠

▲ A_Root同根生集睽違三年發行新輯。（圖／笙根蘭陽提供）



記者翁子涵／台北報導

樂團 A_Root同根生推出睽違3年新輯《不小心降臨了》，為了趕出專輯，因怕感冒嚴格規定自己早睡早起的主唱魷魚仍因體力不支累倒在錄音室，至於鼓手DK則在錄音時打斷一對鼓棒，還為了專輯中的「大魔王」〈看闊〉設計了複雜的鼓點，在首次演出時直呼「逼死自己」，這次彈撥樂手小綠則是為新專輯出動4把琴（月琴、柳琴、中阮、大阮）編曲，還在兩天的時間錄完10首歌，讓她錄歌錄到雙手貼滿痠痛藥布上陣。

▲ A_Root同根生成員都有拖延症。（圖／笙根蘭陽提供）



呼應專輯把現代人文明病比喻為「魔」帶入「入世」概念，團員共通的「毛病」正是拖延症，還因此寫出了舞曲〈拖沙〉(『拖延』的台語)，自認是團內「拖延症」第一名的團內音樂總監林喬笑說：「每次我交音樂的時候都會看deadline是哪一天的幾點，沒寫的話我就會自動順延到23:59，然後想說太晚了大家都睡了，明天早上再交，到了隔天又覺得太早了，誰會一早8點開檔案，最後就到隔天中午才交。」

至於兩位女團員魷魚及小綠都坦承有「容貌焦慮」，其中主唱魷魚直言：「因為從小體型比較『大隻』一點，有時候會被投以異樣眼光或是排擠。」她透過錄製專輯中的新歌〈看闊〉得到療癒，並希望與有同樣問題的人共勉，「想要做到自己滿意的話，其實永遠都做不到，倒不如放過自己，開心過生活最重要。」

而樂器擔當的小綠也因為身形肉肉坦言會產生一些自卑心理，不過個性樂觀的她因為音樂漸漸扭轉心態，「雖然有時候看到漂亮的人會羨慕嫉妒恨，但真的要找到自己的特色，你會覺得自己跟別人不一樣、有特別之處，心裡會好過很多，也會更有自信。」

