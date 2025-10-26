鳳小岳開唱出狀況！團員「當場跪地神救援」：真的是兄弟

記者許逸群／台北報導

《樂團祭》最新一集聚焦「國際舞台」，特別邀請日本人氣樂團Conton Candy示範演出，讓台灣新銳樂團感受海外音樂節魅力。另外，男星鳳小岳領軍的「壓克力柿子」及「百合花」兩團備受矚目，分享了許多海外演出的精彩與驚險故事，展現不同世代樂團的獨特風采。

▲▼鳳小岳與雞屁、達叔、李軒組成的「壓克力柿子」。（圖／《樂團祭》提供）

由主唱鳳小岳與團員雞屁、達叔、李軒組成的「壓克力柿子」，成團後迅速引起熱烈迴響，不僅征戰國內外多場演出，更曾登上數萬人音樂節舞台。最令鳳小岳印象深刻的，是某次演出時木吉他導線竟連續斷線7、8次！危機時刻，貝斯手雞屁立刻跪地，用麥克風替他收音完成表演。鳳小岳感動直呼：「那一刻真的覺得是兄弟一場！」展現團員間的深厚情誼。

壓克力柿子演出狀況頻傳，雞屁笑說曾綵排斷弦幸好備用琴弦神救援。還有一次，他們連趕兩場演出，衝高鐵卻被司機停錯站，只好提著樂器狂奔穿越馬路，「幾乎是最後一秒衝進月台，好險趕上車！」團員們也分享他們的巡演儀式感，直說：「每到不同城市，一定要把當地特色外賣吃好吃滿！」充滿熱血與趣味。

▲日本女子樂團Conton Candy。（圖／《樂團祭》提供）

另一大亮點是受邀來台演出的日本女子樂團Conton Candy。她們的夯曲〈普通〉是人氣動畫片尾曲，因動畫在全球掀起熱潮，更在多國榜單奪冠！Conton Candy演出後表示，特別想逛台灣夜市。主唱紬衣對台灣特色小吃充滿好奇，貝斯手楓華則點名滷肉飯，主唱馬上接話：「全部都想吃！」展現她們音樂之外的可愛吃貨本性。

《樂團祭》即將於12月迎來最終章「新世紀的決心」音樂祭！活動將連續兩天加上前夜祭，在新北大都會公園盛大登場，將於近期開放官方會員優先購買「祭民票（早鳥票）」。音樂祭前夜祭定於12月5日舉行，主活動則在12月6、7日，於新北大都會公園水漾廣場正式登場。