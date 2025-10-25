ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
曾蘊帆曾控「被艾薇搶男友」　吳霏大動作護愛：我沒有劈腿！

記者蔡琛儀／綜合報導

吳霏與艾薇公開戀情後，近年越愛越高調，常在社群放閃，也讓不少粉絲聯想到吳霏前女友曾薀帆曾受訪指控，被吳霏和好友艾薇聯手欺騙的過去，今吳霏終於在社群網站上發文正面回應，斬釘截鐵地強調：「我沒有劈腿。也沒有所謂『搶男友』的舉動。」艾薇也發聲：「沒有的事情就是沒有，不需多說。」表示自己會做好歌手的本分，好好唱歌給大家聽。

▲▼吳霏、艾薇。（圖／翻攝吳霏IG）

▲吳霏、艾薇如今愛得相當公開。（圖／翻攝吳霏IG）

吳霏表示，本來不回應是為了避免傳言成為焦點，「遺憾的是，還是有人選擇相信片面內容、持續帶風向，只希望大家能更冷靜地看待事情。」更表示，如果流言開始傷害到他所愛的人（指艾薇），他將不會再保持沉默，並直言：「時間終究會留下最誠實的答案，也謝謝還願意相信的人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾薀帆曾受訪透露，吳霏以「參加《全明星運動會3》壓力大，想一個人」為由向她提出分手，然而不久後吳霏便多次被拍到與艾薇關係曖昧的畫面，而曾薀帆與艾薇當年因一同參加《聲林之王2》結識成為好友，感嘆當時艾薇還曾貼心安慰她，當吳霏和艾薇被直擊約會時，她曾傳訊息給兩人表示願意祝福，但艾薇堅稱兩人只是「朋友、姐弟般的關係」，讓曾薀帆直言「失去兩個朋友」。

▲▼吳霏,艾薇專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼吳霏、艾薇曾被曾薀帆指控聯手背叛她。（圖／資料照／記者周宸亘攝、品緁娛樂提供）

▲▼曾薀帆簽入新東家。（圖／品緁娛樂提供）

事實上，當年吳霏和艾薇每每被拍到，總強調與對方只是好友，吳霏更表示，只是因為艾薇獨自在台灣發展，他和家人都是想說能幫忙就幫忙，直到兩人被拍到陽台親吻畫面才認愛，如今吳霏、艾薇正面回應，粉絲也紛紛送上祝福。

