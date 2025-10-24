新人歌手錄音一半「突崩潰慘叫」　竟是她日常會發出的聲音

記者蔡琛儀／台北報導

新人王品裙將推出首張創作專輯《Pinky Promise》，由金曲製作人陳君豪統籌製作，集結鍾濰宇、Everydaze操刀單曲，並邀落日飛車鼓手尊龍、低音提琴家Refa Wang等多位音樂人共同打造。她將Folk、Indie Pop與Synth Pop巧妙融合，構築出一座層次豐富的聲音迷宮。

▲新人王品裙。（圖／滾石提供）

專輯靈感來自童年的「打勾勾」，象徵她第一次向聽眾伸出誠實邀請。王品裙說：「伸出小拇指的那一刻，你必須相信對方，也相信自己。」八首創作中，她將人際矛盾與療癒能量化為「隨身咒語」，像〈心想事成〉裡的「咦咦欸欸啊」或「Ouch!」皆是釋放情緒的聲音。

錄製〈Ouch!〉時，她為尋找最具「痛感」的聲音即興發出慘叫聲，最後連製作人陳君豪都親自獻聲，王品裙笑說：「老師的聲音瞬間讓歌曲更戲劇化，也意外捕捉到有趣亮點。」

▲王品裙將推出新專輯《Pinky Promise》。（圖／滾石提供）

《Pinky Promise》由葛萊美獎得主于薇操刀設計，靈感取自「水中套圈圈」，象徵成長過程的專注與期待。王品裙希望這張專輯能成為每個人的法寶袋：「不必懂全部，只要有一句話、一段旋律讓你想起、哼起，那就是咒語發揮作用。」她以音樂「打勾勾」，邀聽眾釋放最真實的自己。