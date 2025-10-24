64歲「蘇珊大嬸」近況曝光！招牌捲髮不見了　紅毯照超驚豔

▲素人歌手蘇珊大嬸2009年以經典名曲〈I Dreamed a Dream〉，感動觀眾和評審。

還記得她嗎？人稱「蘇珊大嬸」的英國歌手蘇珊波爾（Susan Boyle），2009年登上《英國達人秀》第3季，獻唱《悲慘世界》經典名曲〈I Dreamed a Dream〉感動毒舌評審和無數觀眾，震撼全球。現年64歲的她，近日出席在倫敦的頒獎典禮，以一頭金色短髮和優雅造型亮相，讓粉絲們驚艷不已。

根據《People》報導，蘇珊20日出席在倫敦舉行的「英國驕傲獎」（Pride of Britain Awards）頒獎典禮，她穿一身黑白印花長袖洋裝，外搭黑色仿皮草披肩，佩戴珍珠項鍊，端莊又不失光彩。最吸睛的莫過於那頭金色直短髮，跟過去的褐色短捲髮造型很不一樣，讓人一度沒認出她。

▲蘇珊頂著金色短直髮造型，亮相頒獎典禮紅毯。（翻攝susanboylemusic IG）

▲蘇珊的新造型讓粉絲驚豔不已。（翻攝susanboylemusic IG）

蘇珊在IG分享紅毯美照，寫下：「今晚在英國驕傲獎度過了美好的夜晚！能與這麼多令人敬佩的人共度，是無比的榮幸。大家都盛裝出席，見到熟悉的面孔真開心，尤其是能和節目《The Chase》的安妮赫格蒂（Anne Hegerty）聊天，我可是她的忠實粉絲呢！」最後感性說：「這是一個充滿驕傲、喜悅與敬意的夜晚。」網友看了紛紛讚她漂亮又可愛。

蘇珊是來自蘇格蘭的歌手與社區教會義工，2009年參加《英國達人秀》一夜成名，比賽影片在YouTube上創下破2億觀看次數。她的出道專輯《I Dreamed a Dream》全球銷量突破900萬張，刷新多國排行榜紀錄。2012年，愛丁堡瑪格麗特女王大學授予她榮譽博士學位，表彰她對社會與藝術的貢獻。

▲蘇珊2009年參加《英國達人秀》，一鳴驚人。（翻攝Got Talent Global YouTube頻道）

不過蘇珊近年鮮少公開露面，直到今年4月，她睽違2年重返社群平台，慶祝自己的64歲生日，更預告新音樂計畫。影片背景音樂是她的成名曲〈I Dreamed a Dream〉，畫面可見她拍攝新照片的幕後花絮。她寫道：「今天是我的生日，但我也有個令人興奮的消息要分享……我回來了！目前正在籌備一些美好的新作品，迫不及待想讓大家聽到！」

兩天後，她再次發文，分享穿西裝的近照，向粉絲致謝：「謝謝大家送來的生日祝福，每一則留言我都看了，真的感動不已。那天過得非常美好，我也很感恩有你們的陪伴。今年將有許多新計畫，請再等等，很快就能與大家分享！」粉絲們也相當期待她帶著新作品回歸樂壇。



