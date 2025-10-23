ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
被醫師宣判僅剩半年壽命　這位導演活下來了

記者葉文正／台北報導

《2025無限影展》於今日（10/23）揭開序幕！由臺北市政府勞動局指導、臺北市勞動力重建運用處主辦、公視承辦，以推廣身心障礙者就業平權為核心，今年持續以「我們一起」為核心精神，透過11部精選影片、映後座談與口述影像體驗，邀請觀眾不只「看見」差異，更能「感受與交流」彼此的情緒與經驗。

▲《2025無限影展》特邀導演曲全立執導的《台灣超人》為開幕片。「腦麻小太陽」姚宥米與其教練父親姚宗元。（圖／公視提供）

出席各單位代表有臺北市政府勞動局副局長梁蒼淇、臺北市勞動力重建運用處副處長 葉思延、開幕片《台灣超人》曲全立導演及受訪者「競速甜心」姚宥米及其父親姚宗元，以及跨界無限大使《哇賽心理學》Podcast主持人、心理師Nana和YouTuber CHAIRMAN椅人、自閉症藝術家吳起良。

▲曲全立曾被醫生告知只剩半年壽命。（圖／公視提供）

開幕儀式特別邀請聽障扯鈴表演者陳明偉、林靖嵐聽障舞蹈團，以及視障樂團Eye Music 帶來開場表演，Eye Music演唱開幕片《台灣超人》主題曲〈伍冬拾冬〉，感 動人心。三組表演者以音樂、舞動與節奏展現「突破限制、擁抱可能」的生命力量，為影展揭開溫暖序幕。

臺北市政府勞動局副局長梁蒼淇表示：「希望透過《無限影展》，讓民眾對於身心障礙朋友們在社會上的各種表現，可以理解並且支持！」

「臺灣首席3D導演」特別出席《台灣超人》放映，分享自身經驗與製作幕後故事與心得。曲全立曾罹患腦瘤，被醫師宣判僅剩半年壽命，最終雖手術成功，卻留下「半聾半盲」後遺症，他感性分享：「老天當時沒有帶走我，是希望我能繼續去做一些有意義的事。」

曲全立導演以自身生命經歷為起點，走訪台灣各地紀錄98位身心障礙者與不同領域的超人，透過鏡頭捕捉他們超越限制、勇敢前行的故事。

《台灣超人》自去年10月30日首映，放映即將屆滿一年，全台灣不含海外播放了超過700場，他自己就跑大約300場，這個月月底即將要去義大利、美國、加拿大、日本、法國，還有十幾個國家安排，曲全立有感有發地說：「為什麼一部電影可以有這樣子的一個影響力？我發現《台灣超人》談的就是非常單純的，它就是在我們生活中、周遭，我們所看到的所有的生命力，透過電影的方式把它表現出來，尤其是在影院的那個90分鐘關起燈來，讓人可以整個放鬆，繼續的看下去。」

他也透露續集《超人再起》（片名暫定）目前最新的進展，在題材部分，第一季主角許多是要面對先天上的問題，「在續集中，將聚焦在後天遇到問題的受訪者，問題來自身體、心理等方面，他們勇敢的去面對；另外，也會加入海外巡演放映過程，呈現世界不同宗教、文化的人 對於電影的一個分享，是對電影最直接的回應。」

《台灣超人》受訪者「腦麻小太陽」姚宥米接受教練父親姚宗元指導，她說：「想要做什麼，不要半途而廢，不管是正在走向放棄自己的路上，還是勇敢跨越自己障礙的路上，我都希望盡量不要放棄」。

今年影展集結來自九個國家、共11部電影，除了開幕片，還有韓國電影《聽說》、《56種喝采》、《我和我的冠軍電競隊》、公視金鐘入圍節目《極樂世界III療鬱之路》、《他叫簡單，他是我兄弟》、《只有悲傷才是美麗的》《馬拉松小子》與《看我今天怎麼說》等作品，從多元角度呈現身心障礙者的真實處境與生命光芒。

此外，影展放映榮獲金鐘獎的公視《我在工場拍拍手》口述影像版，並首開《兒童短片合集》親子場放映與映後座談，讓大小觀眾一同體驗多元生命的力量，從家庭與教育現場扎根平權意識。

