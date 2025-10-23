Energy宣佈休團8個月「慘虧上千萬」　小巨蛋照唱...被問退票：研議中

記者蔡琛儀／台北報導

日前新北檢發動藝人閃兵案第三波行動，包括修杰楷、陳柏霖、小杰，以及Energy的書偉、坤達均已認罪並交保，引發社會議論。稍早Energy發聲明道歉，表示即日起至明年6月30日，Energy除了原本已答應參與的公益與慈善相關事務，將暫停所有團體性公開演出活動，而明年1月2場台北小巨蛋演唱會仍會如期舉行，以履行對歌迷的承諾。





▲Energy宣佈休團至明年6月底。（圖／相信音樂提供）

Energy去年復出後，加上〈星期五晚上〉歌曲爆紅，人氣一直炙手可熱，除了代言，也是許多商演寵兒，他們下週原訂要擔任日本女團Avantgardey在台演出嘉賓，11月在大陸深圳、成都開唱，以及出席玖壹壹主辦的「南北貳路音樂節」，還有明年1月健康器材廠商在小巨蛋的商演等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今團體活動宣告全面喊卡，他們所屬相信音樂證實：「商演、尾牙、跨年等等的演出都會取消。」粗估至少取消20場，上千萬元蒸發跑不掉。由於Energy聲明中提到，原本答應的慈善活動及小巨蛋演唱會仍會照常出席、舉行，是否會開放演唱會退票，相信音樂回應：「目前研議中。」