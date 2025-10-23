記者潘慧中／綜合報導

八點檔男星張捷2020年與夏如芝結婚後，育有一個寶貝女兒。近日格外引起討論的是，7月剛承認沒工作、並成功考到職業駕照的他，23日坦言「二度就業這條路，比想像中多了幾分挑戰」。

▲張捷分享二度就業的心路歷程。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）



張捷在社群網站有感而發地寫下近況，「有時候生活推著我們走，也讓我們有機會去看見不一樣的風景。」面對職涯調整，他以誠實又樂觀的語氣透露，自己正在努力邁出新的一步。

▲張捷日前剛考取職業駕照。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）



張捷坦言，最近都在如火如荼地準備二度就業，「填寫完履歷後，看了各式各樣的工作，有去面試，也有被回絕……二度就業這條路比想像中多了幾分挑戰。」

▲張捷沒打算放棄找工作。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）



儘管過程不易，張捷仍展現堅定態度，「不過我不打算放棄！目前已經安排好要去考房屋仲介執照，希望能踏實地重新出發。我想⋯保持正面的心，一步一腳印地往前走，這條新路，一定也能開出好風景。」

