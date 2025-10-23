假結婚成真！庭沼珉、崔宇植甜到融化　《宇宙MARRY ME？》笑中帶心動

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+打造全新愛情浪漫喜劇《宇宙MARRY ME?》，由崔宇植、庭沼珉領銜主演，兩位主演所打造的超可愛CP感，讓戲劇甫播出就掀起熱烈迴響，劇迷紛紛喊著「兩個人好有火花」、「期待下一集」、「雖然都是老哏，但好好看」，輕鬆又容易入手的愛情喜劇，堪稱本季最值得納入追劇清單之一。

▲▼庭沼珉、崔宇植在《宇宙MARRY ME？》假結婚成真愛。（圖／Disney+提供）

《宇宙MARRY ME?》是崔宇植與庭沼珉首次攜手演出電視劇，兩人從初登場就展現令人心動的「超可愛CP感」，一場「醉」後相遇，庭沼珉錯認男方是自己的超渣前夫，上演一段街頭拉扯戲碼，崔宇植以自然又有點憨的魅力詮釋「假老公」，兩人之間的化學反應被網友盛讚「甜到讓人融化」。

本劇同時也是庭沼珉繼爆笑羅曼史《媽媽朋友的兒子》後，再次重磅回歸浪漫愛情劇，她飾演的設計師「柳美里」，在搬入新婚房前夕時，發現未婚夫偷吃富家千金，人財兩失還被詐騙，卻出現反轉命運的戲劇性發展，意外中獎豪宅，但入住條件為「新婚夫妻」，於是找上僅見過兩次面的崔宇植飾演的「金宇宙」。

▲庭沼珉與崔宇植上演契約婚姻。（圖／Disney+提供）



庭沼珉與崔宇植上演先婚後愛，面對溫柔又浪漫的「假丈夫」，逐漸動情，起初只是彼此的「契約伴侶」，但在共同生活的過程中，兩人逐漸產生真實情感，從互相鬥嘴、拆穿假戲，到開始保護彼此，感情線溫柔且細膩，讓觀眾不知不覺陷入他們的世界。

▲庭沼珉在劇中遇到渣夫。（圖／Disney+提供）



劇中，假夫妻的同居生活笑料百出，兩人為了不被親友發現假結婚而屢屢上演臨場反應，默契滿分的演出，讓每次都能化危機為轉機，爆笑又逗趣的過程，雖然是浪漫喜劇的老哏，卻因兩位演員自然的互動，讓每一幕都格外真實可愛，專屬於崔宇植、庭沼珉兩人所擦出的喜劇火花，讓人意猶未盡，每次都想繼續追下去。

《宇宙MARRY ME?》上演最爆笑的「契約婚姻」，隨著劇情推進，觀眾才驚覺兩位主角柳美里與金宇宙早在年幼時就有交集，兩人是命運早已安排好的「舊識」。這一設定不僅為劇情增添懸念，也讓愛情線更顯浪漫宿命感，從假戲真做走向真心告白的過程，充滿甜蜜與感動。

▲庭沼珉、崔宇植甜到融化《宇宙MARRY ME？》笑中帶心動。（圖／Disney+提供）

《宇宙MARRY ME?》由《浪漫醫生金師傅》系列與《千元律師》金牌製作團隊攜手打造，延續他們擅長的細膩人物刻劃與節奏明快的敘事節奏。整體氛圍輕盈、對白機智又溫暖，讓觀眾在笑聲中感受到愛情的治癒力量。對許多觀眾而言，這正是Disney+久違的一部「好吞又好笑」的浪漫喜劇代表作。戲劇一共12集，每周五、六晚間22點半播出，完結篇預計在11月15日上線，還跟上的觀眾不妨趁現在一次補齊，感受崔宇植與庭沼珉帶來的甜蜜火花。