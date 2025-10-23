百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」！　丈夫痛心：請大家為她祈禱

記者張筱涵／綜合報導

YouTube頻道Enjoy Couple（엔조이커플）的Lala，在生下雙胞胎僅9天後，驚傳因大量出血緊急送醫，目前已住進加護病房，引發粉絲震驚與關心。

▲孫敏秀更新近況。（圖／翻攝自Instagram／enjoycouple）



孫敏秀在23日凌晨透過Instagram限時動態表示：「Lala突然出血情況非常嚴重，我們趕往急診後，醫生立即安排入住加護病房。」

事實上，Lala懷孕期間就曾透露自己罹患妊娠癢疹，不僅產前飽受皮膚發癢與失眠所苦，產後情況也未完全穩定。原本孫敏秀計畫當天上傳新影片，但因妻子病情惡化而緊急喊停，他沉痛地說：「她現在一個人躺在病房裡一定很害怕，而我卻不能陪在身邊，真的什麼都做不了，請大家為Lala祈禱，希望她能平安康復。」

Lala於本月14日剖腹產下健康的異卵雙胞胎，原預產期為16日，但因妊娠搔癢症惡化，經與醫師討論後決定提前生產。

▲enjoycouple日前迎來雙胞胎。（圖／翻攝自Instagram／enjoycouple）



Lala出身於 SBS 公開招募喜劇演員，自2014年起與同為喜劇演員的孫敏秀公開交往，兩人以自然又搞笑的互動經營《Enjoy Couple》頻道，深受粉絲喜愛，成為韓國代表性的情侶型YouTuber。兩人愛情長跑10年，於2023年正式結婚，今年喜迎雙胞胎新生命。