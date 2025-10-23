蔣昊突認：花20萬閃兵！　18個月變14天後悔了「再選一次會當兵」

記者張筱涵／綜合報導

近期演藝圈接連爆出「閃兵案」風波，修杰楷、陳柏霖、Energy書偉及棒棒堂小杰等人接連被點名，引發社會熱議。魔術師蔣昊也在23日深夜於社群發文，以《我花了20萬閃兵》為題，主動坦承自己當年為了事業「吃胖閃兵」，用真實經歷自我剖白，掀起網友熱烈討論。

蔣昊在文中開頭便直白寫下：「那年我花了20萬閃兵。不是為了偷懶，也不是為了反骨，是為了成為職業魔術師。」他透露，大四開始接商演、為了追夢延畢兩年，但最終仍逃不了兵役。當時得知只要「胖30公斤」就能從18個月縮成14天，因此決定孤注一擲，用半年時間「吃出自由」。

蔣昊描述那段增肥生活：「每天最少吃五餐，不是麥當勞就是炸雞薯條，可樂配奶昔、珍奶全糖，伙食費每天要花上一千多元。」半年後從70幾公斤暴增到103公斤，最終以替代役身分服完僅2週的兵役。他坦言：「那時覺得自己贏了，但後來才發現，真正要付出的代價，是這輩子都甩不掉的肥肉。」

蔣昊感嘆，過度暴食讓自己體質改變，「只要呼吸就會胖」，多年來為控制身材付出極大代價。他也以此回應近期演藝圈的閃兵事件，指出：「有人花15萬偽造高血壓、有人花30萬搞假病歷、甚至傳出王大陸砸了360萬閃兵。」他感嘆自己當年以為「吃胖是買到自由」，如今才懂「該面對的終究會回來」。

「我不是想批評誰，因為我也曾一樣。」蔣昊在文末誠懇寫道，理解那份「害怕夢想被耽誤」的焦慮，但若能重來一次，他絕不會再選擇閃兵：「我寧願去當兵。不只是打靶、站哨、摺棉被，而是學會面對自己。或許那才是真正值得的事。」

那年我花了20萬閃兵。不是為了偷懶也不是為了反骨，是為了成為職業魔術師。

我大四就開始接演出，為了有更多機會，還讓自己延畢兩年。但就算再怎麼延畢，每個男生都還是逃不了要面對兵役。

當年查了一下，只要胖個30公斤，就可以從18個月變成14天。等於我可以省下5百多天的日子，繼續衝刺我的事業。

於是我開始「增肥人生」，每天最少吃5餐，餐餐不是麥當勞，就是炸雞薯條。可樂配奶昔，珍奶只喝全糖，每天伙食費要花上一千多元，半年真的讓我胖了30公斤。

站上體重計用103公斤的勝利姿態，成功成為替代役。

那時的我，完全沒想到，吃胖閃兵只是表面「划算」，後面的副作用，才是真正的代價。

因為吃胖讓自己的身體細胞跟胃被撐大，變成易胖體質只要呼吸就會胖，要特別努力才能稍微瘦下來一點。

凡事總有代價要付，就像這週的新聞爆出來，一堆一人一個一個被點名，有人花15萬偽造高血壓、有人花30萬搞假病歷、甚至傳出王大陸砸了360萬閃兵，還有人說他因為氣不過自己多花錢把其他人都抖了出來。

當年以為吃胖買到的是自由是人生，現在才發現這些肥油跟了我一輩子，以為能逃的最後全都回來。

我不是要說誰對誰錯，只是想誠實地告訴你：我也曾經閃兵。

我也曾經以為這樣很聰明，但我錯了。

用半年肥肉換來十四天輕鬆，卻一輩子瘦不回原點。

我不是想批評誰，因為我也曾經一樣。

我懂那種焦慮，懂那種覺得「浪費太多時間，夢想會被耽誤」的恐懼。

但我常想，如果人生可以重來一次，我還會不會選擇吃胖閃兵？

不會!我寧願去當兵。

很多人現在也在想：「兵役一年而已，為什麼大家還想逃？」

因為每個人都覺得自己的時間很寶貴，每個人都以為自己的人生特別急。

如果當年選擇當兵，或許比什麼都值得。

不只是打靶、站哨、摺棉被，而是學會「面對自己」這件事，同時還能訓練出強健的體魄，現在說不定也能靠臉吃飯XD