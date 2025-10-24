ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

吳怡霈無預警痛哭！「在這裡為了什麼」
超商聯名美祿「巧克力歐蕾」買1送1
八點檔男星「二度就業」近況曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳零九 家寧 Andy 坤達 柯佳嬿 楊祐寧 劉以豪 修杰楷

專訪／《黑澀會》女星變CEO！陳米薇「砸百萬從零開始」創4公司打造兩岸橋樑

記者孟育民／專訪

自《我愛黑澀會》出道的女星陳米薇（Mia），於2018年成立影視公司，事業版圖橫跨兩岸及美國，同時經營健身副業，去年（2024）更赴美進修1年。她接受《ETtoday星光雲》專訪時，談起創業心路歷程。如今她已擁有四間公司，雖曾歷經工作挫折與長期失眠的壓力，但從未想過放棄。

陳米薇感性地說：「一開始很受挫，但我很感謝自己現在有選擇的權利。有時看到朋友雖領著薪水，卻不喜歡自己的工作；或有人想做某個職業，卻發現實力或學歷不匹配。人生不能總要求一帆風順。」

▲▼陳米薇。（圖／本人提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳米薇分享創業的心路歷程。（圖／本人提供）

從螢光幕走向企業舞台

陳米薇不願被動等待機會，2018年便投入100萬人民幣（約430萬台幣）在上海創業，成立傳媒公司，結合傳統節目與新媒體趨勢，製作多檔美食節目，更獲得愛奇藝頒發「最具影響力節目獎」。她坦言，當時幾乎將所有資金全數投入，事前做足準備：「需要建立團隊與後製人員。其實比拍戲、拍電影的投資規模還低，當時覺得在自己能力範圍內，想做就做。如果不開始，就永遠不會知道結果。」

如今，她已闖出一番成就，不僅屢獲肯定，員工從最初的15人擴增至50多人，旗下簽約的直播主也超過30位。

卸下女明星光環，走進真實戰場

卸下女明星的光環後，陳米薇從零開始，一步一腳印。初期她親自打電話、寄信開發客戶，也曾陷入迷惘與自我懷疑，「是不是實力與現實不匹配？」她坦言，創業最大的挑戰是角色轉換與外界投射的眼光，還要同時面對資金不足、團隊磨合與方向調整等問題。由於手上沒有資源，被拒絕幾乎是家常便飯。

她苦笑說：「我是在影視圈起跑，當我從演藝圈跨到企業界時，很多人會審視我的背景。完全靠自己其實很難。要打開市場，就得先與一兩家大品牌合作，別人才會信任妳。」

▲▼陳米薇。（圖／本人提供）

▲陳米薇曾遇到挫折，但仍屹立不搖。（圖／本人提供）

異地的孤獨與堅持

個性堅毅的她，在異地打拚時不願讓家人看到脆弱，只能獨自承受情緒。她說：「過年我也沒回家，看著家人出去玩，覺得自己跟大家脫節了。在工作上受了委屈也不敢說，只能看著訊息哭。我怕回家得到太多溫暖，會讓自己想退縮，所以選擇留在當地專心拚事業。」

她回憶，那段時間因工作壓力與情傷交疊，長達半年失眠。「最慘的時候家人不支持、工作不順利、男朋友也不在了，不會比零更差。只要重新振作，就是新的開始。」

▲▼陳米薇。（圖／本人提供）

▲陳米薇坦言曾有嚴重「睡眠障礙」，每天都睡不好。（圖／本人提供）

目前，陳米薇仍持續拍戲，認為演藝工作是釋放壓力的方式，並享受投入角色的過程。雖然生活幾乎被工作填滿，但她依然努力在不同事業之間尋找平衡。「我現在也在拿捏如何平衡。這些都是工作，但我壓縮了生活太多，仍在摸索中。拍戲要花很多時間在劇組，我只能調整接戲檔期，盡量錯開中國事業的重要行程。」

▲▼陳米薇。（圖／本人提供）

▲陳米薇依舊熱愛演藝工作，享受拍戲抒發壓力。（圖／本人提供）

跨越疆界的未來藍圖

談到未來的事業藍圖，陳米薇希望成為兩岸合作的橋樑，也為有意赴中國發展的人提供經驗與建議，並受邀擔任兩岸貿易講師。她說：「希望新媒體能更國際化，帶動更多產業發展。無論B端、C端或投資項目，都能透過可信任的管道，開創更長遠的舞台。」

目前，她正在天津籌備經貿營運據點，期盼為台商打造更實際的交流橋樑，「長遠來看，我希望能與影視人和企業家合作，不僅做出成績，更成為啟發他人的榜樣。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

陳米薇我愛黑澀會MiaCEO女企業家

推薦閱讀

快訊／遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜火速反擊：有人跟我道歉嗎

快訊／遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜火速反擊：有人跟我道歉嗎

9小時前

坤達閃兵50萬交保…柯佳嬿IG被出征「幫掩護，真會演」本人親回！

坤達閃兵50萬交保…柯佳嬿IG被出征「幫掩護，真會演」本人親回！

18小時前

38歲抖音美女網紅癌逝！　常PO釣魚影片走紅…最後更新1個月前

38歲抖音美女網紅癌逝！　常PO釣魚影片走紅…最後更新1個月前

4小時前

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救！憂鬱1年：窮到只剩面子

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救！憂鬱1年：窮到只剩面子

4小時前

黑道大哥監獄服刑享福！警報一響…被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

黑道大哥監獄服刑享福！警報一響…被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

10/22 14:59

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕：要我人財兩失

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕：要我人財兩失

14小時前

小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

10/22 08:07

那對夫妻Nico高中才知身世！　父突坦白「不是親爸」互動暖哭

那對夫妻Nico高中才知身世！　父突坦白「不是親爸」互動暖哭

13小時前

Andy：就是張家寧在攻擊我　揭「張家群組」腹黑計畫

Andy：就是張家寧在攻擊我　揭「張家群組」腹黑計畫

6小時前

修杰楷閃兵「賈靜雯露面吐近況」　真實心境曝光

修杰楷閃兵「賈靜雯露面吐近況」　真實心境曝光

14小時前

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！機場廣播1hr沒聽到：腿都軟了

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！機場廣播1hr沒聽到：腿都軟了

1小時前

郭書瑤：沒嫁給愛情不想生小孩！　鬆口擇偶條件…丫頭一聽嚇壞

郭書瑤：沒嫁給愛情不想生小孩！　鬆口擇偶條件…丫頭一聽嚇壞

13小時前

熱門影音

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
Energy全員沒當兵？　TORO澄清：我有服替代役

Energy全員沒當兵？　TORO澄清：我有服替代役
陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」
小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息

小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息
顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天
吳克群曾沒錢買新球衣　賺錢後狂買..突清醒：那是我的自卑

吳克群曾沒錢買新球衣　賺錢後狂買..突清醒：那是我的自卑
坤達道歉「讓大家失望了」 承諾全力面對、配合調查

坤達道歉「讓大家失望了」 承諾全力面對、配合調查
憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度

憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度
首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工

首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工
康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀

康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀
小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

庭沼珉為豪宅要崔宇植「當老公」　《宇宙MARRY ME?》假結婚真心動

庭沼珉為豪宅要崔宇植「當老公」　《宇宙MARRY ME?》假結婚真心動

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

看更多

【逃票爭議】桃園爆發激烈肢體衝突！　客運司機不滿被嗆狂毆學生今遭開除

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

《中文怪物》後人氣翻漲！　咪蕾再邀韓軍官嗨嗑夜市牛排

16分鐘前0

河北彩伽捲小三疑雲謝罪！　「看報導才知道他有女友」連兩日發聲

28分鐘前0

台灣木工歌手陳思瑋勇奪冠軍　福建泉州比賽第一名淚謝白冰冰

29分鐘前23

限動大啖西多士！高雄炸物店家被Lisa翻牌爆紅　取消店休加班營業

41分鐘前0

下月就要91歲！「國民爺爺」李順載爆健康惡化　後輩：他不太好⋯

42分鐘前0

專訪／《黑澀會》女星變CEO！陳米薇「砸百萬從零開始」創4公司打造兩岸橋樑

1小時前39

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！機場廣播1hr沒聽到：腿都軟了

1小時前0

財經網紅出道拍AV！若葉結希「鼻子+下巴痣」露餡…達人：急需用錢

1小時前0

韓百萬YTR生完龍鳳胎大出血　老公證實「輸血急救」：恢復中

1小時前20

林心如陸綜剛播第一集竟爆停播！《再見愛人5》嘉賓出事…最慘下架

讀者迴響

熱門新聞

  1. 遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了
    9小時前3838
  2. 坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回
    18小時前3847
  3. 抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲
    4小時前43
  4. 《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救
    4小時前2627
  5. 黑道大哥監獄被抓包私會辣妹「攝護腺保養」
    10/22 14:59
  6. Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕
    14小時前7252
  7. 小S全家包場大安區餐廳！
    10/22 08:071815
  8. 那對夫妻Nico高中才知身世！父突坦白「不是親爸」
    13小時前165
  9. Andy揭張家腹黑計畫　怒控家寧攻擊他
    6小時前3831
  10. 修杰楷閃兵「賈靜雯露面吐近況」　真實心境曝光
    14小時前267
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合