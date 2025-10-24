專訪／《黑澀會》女星變CEO！陳米薇「砸百萬從零開始」創4公司打造兩岸橋樑

記者孟育民／專訪

自《我愛黑澀會》出道的女星陳米薇（Mia），於2018年成立影視公司，事業版圖橫跨兩岸及美國，同時經營健身副業，去年（2024）更赴美進修1年。她接受《ETtoday星光雲》專訪時，談起創業心路歷程。如今她已擁有四間公司，雖曾歷經工作挫折與長期失眠的壓力，但從未想過放棄。

陳米薇感性地說：「一開始很受挫，但我很感謝自己現在有選擇的權利。有時看到朋友雖領著薪水，卻不喜歡自己的工作；或有人想做某個職業，卻發現實力或學歷不匹配。人生不能總要求一帆風順。」

▲陳米薇分享創業的心路歷程。（圖／本人提供）



從螢光幕走向企業舞台

陳米薇不願被動等待機會，2018年便投入100萬人民幣（約430萬台幣）在上海創業，成立傳媒公司，結合傳統節目與新媒體趨勢，製作多檔美食節目，更獲得愛奇藝頒發「最具影響力節目獎」。她坦言，當時幾乎將所有資金全數投入，事前做足準備：「需要建立團隊與後製人員。其實比拍戲、拍電影的投資規模還低，當時覺得在自己能力範圍內，想做就做。如果不開始，就永遠不會知道結果。」

如今，她已闖出一番成就，不僅屢獲肯定，員工從最初的15人擴增至50多人，旗下簽約的直播主也超過30位。

卸下女明星光環，走進真實戰場

卸下女明星的光環後，陳米薇從零開始，一步一腳印。初期她親自打電話、寄信開發客戶，也曾陷入迷惘與自我懷疑，「是不是實力與現實不匹配？」她坦言，創業最大的挑戰是角色轉換與外界投射的眼光，還要同時面對資金不足、團隊磨合與方向調整等問題。由於手上沒有資源，被拒絕幾乎是家常便飯。

她苦笑說：「我是在影視圈起跑，當我從演藝圈跨到企業界時，很多人會審視我的背景。完全靠自己其實很難。要打開市場，就得先與一兩家大品牌合作，別人才會信任妳。」

▲陳米薇曾遇到挫折，但仍屹立不搖。（圖／本人提供）

異地的孤獨與堅持

個性堅毅的她，在異地打拚時不願讓家人看到脆弱，只能獨自承受情緒。她說：「過年我也沒回家，看著家人出去玩，覺得自己跟大家脫節了。在工作上受了委屈也不敢說，只能看著訊息哭。我怕回家得到太多溫暖，會讓自己想退縮，所以選擇留在當地專心拚事業。」

她回憶，那段時間因工作壓力與情傷交疊，長達半年失眠。「最慘的時候家人不支持、工作不順利、男朋友也不在了，不會比零更差。只要重新振作，就是新的開始。」

▲陳米薇坦言曾有嚴重「睡眠障礙」，每天都睡不好。（圖／本人提供）

目前，陳米薇仍持續拍戲，認為演藝工作是釋放壓力的方式，並享受投入角色的過程。雖然生活幾乎被工作填滿，但她依然努力在不同事業之間尋找平衡。「我現在也在拿捏如何平衡。這些都是工作，但我壓縮了生活太多，仍在摸索中。拍戲要花很多時間在劇組，我只能調整接戲檔期，盡量錯開中國事業的重要行程。」

▲陳米薇依舊熱愛演藝工作，享受拍戲抒發壓力。（圖／本人提供）



跨越疆界的未來藍圖

談到未來的事業藍圖，陳米薇希望成為兩岸合作的橋樑，也為有意赴中國發展的人提供經驗與建議，並受邀擔任兩岸貿易講師。她說：「希望新媒體能更國際化，帶動更多產業發展。無論B端、C端或投資項目，都能透過可信任的管道，開創更長遠的舞台。」

目前，她正在天津籌備經貿營運據點，期盼為台商打造更實際的交流橋樑，「長遠來看，我希望能與影視人和企業家合作，不僅做出成績，更成為啟發他人的榜樣。」