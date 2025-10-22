ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陸男星拍戲「遭燈具砸中」緊急送醫
星巴克今起「特定品項買一送一」
排球王子爆偷吃「靠私訊約到河北彩伽」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

安心亞 阿Ken 陳柏霖 修杰楷 陳漢典 Lulu 賈靜雯 王瞳

國片票房破7.58億…超越去年紀錄　「30組電影合體」超狂畫面曝光

記者黃庠棻／台北報導

延續2025年上半年國片發威，「國片起飛大聯盟」在與文化部影視及流行音樂產業局持續合作下，文化部長李遠及國片聯盟主席廖偉銘，今天（22）日再度以「國片億起來」為號召，選在全新開幕的臺北娛樂新地標大巨蛋秀泰影城舉辦造勢記者會。

▲「國片億起來」記者會邀請多位影人出席。（圖／海鵬影業提供）

▲「國片億起來」記者會邀請多位影人出席。（圖／海鵬影業提供）

記者會上團結下半年及明年春節檔推出的30部精彩國片劇組，以及戴立忍、張懷秋、王自強、李冠毅、黃騰浩、方甯、陳俊成、柯泯薰、張豐豪、陳玄力、謝佳見、吳震亞、林怡婷、何曼希、江譚佳彥、李唯楓、蔡亘晏等數十位星光影人聯合造勢，期望挾上半年驕傲票房佳績，更激發觀眾「億起來」走進戲院支持、觀賞國片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至上周，臺灣電影已有動作片《角頭－鬥陣欸》及《96分鐘》票房破億，分別以1.88億票房與1.87億票房位居國片賣座第一名及第二名。另有青春片《有病才會喜歡你》突破6千萬；而包括《山忌 黃衣小飛俠》、《器子》、《夏日最後的秘密》、《進行曲》、《夜校女生》、《搜查瑠公圳》、《我家的事》等7部國片票房都大破千萬。

▲「國片億起來」記者會邀請多位影人出席。（圖／海鵬影業提供）

▲「國片億起來」記者會邀請多位影人出席。（圖／海鵬影業提供）

紀錄片《看不見的國家》、《造山者－世界的賭注》更開出3800萬及3400萬票房，臺灣電影類型百花齊放，市場全面振奮！最有趣的是，就在《96分鐘》口碑持續狂燒之際，恐怖片《泥娃娃》，更以黑馬之姿、上映不到兩週已嚇出全臺近6千萬票房，錢途一片看好！

國片票房迄今已7.58億，超越了去年的6億，同期成長幅度高達26％，亮眼表現令人振奮。「國片億起來」現場更邀請包括《大濛》監製葉如芬、《左撇子女孩》製片陳保英、《泥娃娃》監製陳亮材、《96分鐘》監製鄒介中、《陽光女子合唱團》導演林孝謙、《角頭-鬥陣欸》出品人張芷瑄以及《功夫》監製兼導演九把刀等，加入破億接力，傳承這份好運道，不僅希望更多國片加入「千萬俱樂部」，並很快就有第三、第四部票房接力破億。

▲「國片億起來」記者會邀請多位影人出席。（圖／海鵬影業提供）

▲「國片億起來」記者會邀請多位影人出席。（圖／海鵬影業提供）

值得一提的是，今天「國片億起來」造勢不僅眾星雲集、現場更是金光閃閃。甫入圍第62屆金馬獎，包括《大濛》、《我家的事》、《左撇子女孩》、《深度安靜》、《失明》、《恨女的逆襲》、《南方時光》與紀錄片《大風之島》等8個劇組，以及「最佳女主角」高伊玲，「最佳女配角」黃珮琪、葉子綺，「最佳新演員」劉敬、林怡婷，「最佳導演」陳玉勳、「最佳新導演」沈可尙、潘客印等入圍者也都出席力挺，為「國片億起來」添色增光。

李遠致詞時提到，文化部能做的事情「就是把資源挹注到對的地方」，例如今年多部紀錄片創下佳績，文化部也推出紀錄片前期開發補助；針對國片走向國際，文化部推出「大航海計畫」，更鼓勵國際合作，最高能補助1億元。

▲「國片億起來」記者會邀請多位影人出席。（圖／海鵬影業提供）

▲文化部長李遠。（圖／海鵬影業提供）

在文化幣部分，則是加碼再加碼，除了「結伴看國片滿350點回饋100點」，從現在到年底再加碼「消費2點贈送1點」，等於用2.1折看國片。李遠強調，臺灣的國片類型包含了藝術、商業、社會關懷及對歷史的了解，擁有很好的文化底蘊「臺灣不能沒有國片」，只有讓臺灣自己的電影成為產業的龍頭，才可能帶動所有的文創產業。

對此，李遠表示「我非常有信心」，並延續他4月「國片起飛」聯合行銷的喊話鼓勵大家，希望接下來「週週有新片、常常鬧雙包、年年有戲拍、戲院一直開、紅盤跟著開、國片億起來」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

日排球王子高橋藍爆「偷吃AV女神河北彩伽」！　背著火辣網紅女友開房間

日排球王子高橋藍爆「偷吃AV女神河北彩伽」！　背著火辣網紅女友開房間

9小時前

小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

14小時前

坤達閃兵急返台！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　隊長暫代人選曝

坤達閃兵急返台！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　隊長暫代人選曝

10小時前

小煜奪金鐘泛淚把獎獻大兒子！認「4歲兒是特殊兒」曝已在做早療

小煜奪金鐘泛淚把獎獻大兒子！認「4歲兒是特殊兒」曝已在做早療

8小時前

不當閃兵！幼幼台姐姐當兵「服役4年半」　保護總統超猛經歷曝光

不當閃兵！幼幼台姐姐當兵「服役4年半」　保護總統超猛經歷曝光

7小時前

安心亞親揭和阿Ken真實關係！還原「甜蜜摸肚」真相...自嘲感情路坎坷

安心亞親揭和阿Ken真實關係！還原「甜蜜摸肚」真相...自嘲感情路坎坷

10/21 19:30

Netflix《回魂計》突發道歉影片！鍾欣凌、傅孟柏沉重：對不起騙大家

Netflix《回魂計》突發道歉影片！鍾欣凌、傅孟柏沉重：對不起騙大家

6小時前

陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸：應該給賣家差評求退差價

陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸：應該給賣家差評求退差價

22小時前

陳漢典登記情不自禁親Lulu！羞認「初吻地點」霸氣放閃：她是我起床的動力

陳漢典登記情不自禁親Lulu！羞認「初吻地點」霸氣放閃：她是我起床的動力

10/21 17:19

郭富城三寶出生了！　甜曬萌照報喜：小公主終於到家了

郭富城三寶出生了！　甜曬萌照報喜：小公主終於到家了

3小時前

坤達閃兵恐丟《玩很大》主持棒！　製作單位發聲「最新錄影狀況曝光」

坤達閃兵恐丟《玩很大》主持棒！　製作單位發聲「最新錄影狀況曝光」

8小時前

王傳一坦承過去躲兵役　最後1原因碰壁

王傳一坦承過去躲兵役　最後1原因碰壁

15小時前

熱門影音

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
〈你那麼愛她〉Key起太高　李聖傑飆上去：Any Key

〈你那麼愛她〉Key起太高　李聖傑飆上去：Any Key
劉品言挺8月孕肚走紅毯包緊緊 「胸跟肚一起變大」怕嚇到大家

劉品言挺8月孕肚走紅毯包緊緊 「胸跟肚一起變大」怕嚇到大家
連晨翔親手做金鐘獎盃！　送劉品言：我心中的得主

連晨翔親手做金鐘獎盃！　送劉品言：我心中的得主
康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀

康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀
小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息

小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息
謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」

謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」
顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天
BLACKPINK離台！　Rosé親切送飛吻

BLACKPINK離台！　Rosé親切送飛吻
首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工

首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工
劉在錫快一年沒見到光熙 見面吐槽「臉變更人工」XD

劉在錫快一年沒見到光熙 見面吐槽「臉變更人工」XD
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

李聖傑網球PK周杰倫「跟他打壓力大」　想辦明星盃拉攏陳奕迅「勝算比較高」

李聖傑網球PK周杰倫「跟他打壓力大」　想辦明星盃拉攏陳奕迅「勝算比較高」

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

曾莞婷奪女配：這條路走了27年　淚謝陳慧翎「是妳先看到的！」

曾莞婷奪女配：這條路走了27年　淚謝陳慧翎「是妳先看到的！」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

看更多

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

即時新聞

剛剛
剛剛
33分鐘前10

國分太一怒控「電視台侵犯人權」！　爆醜聞無限期停工近況曝

1小時前0

直接飛進故事！《妖怪森林》飛行劇院版搶先看　懸空進入20米球幕

1小時前2058

阿虎閃兵「工作全無」狀況淒慘！　經紀人心疼發聲：不是犯殺人放火的錯

1小時前1418

網紅婉晴露面道歉　認偷錢傷害媽媽：我沒有好好善待她

2小時前22

八點檔小孩身世之謎揭開！女星崩潰痛哭　吳東諺護妻落下男兒淚

2小時前20

糾纏金曲歌后曹雅雯禁入百米內　星國女狂粉跟騷辯不知100公尺多長

2小時前0

小孩在凌晨2點17分全部失蹤！2025黑馬驚悚片《凶器》上架日公開

2小時前0

國片票房破7.58億…超越去年紀錄　「30組電影合體」超狂畫面曝光

3小時前514

郭富城三寶出生了！　甜曬萌照報喜：小公主終於到家了

3小時前0

謝祖武爸是上校…自豪「服特別種類部隊」兒謝展榮認：已收到兵單

讀者迴響

熱門新聞

  1. 日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！
    9小時前3229
  2. 小S全家包場大安區餐廳！
    14小時前1815
  3. 坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　
    10小時前2218
  4. 小煜把金鐘獻大兒子！認「4歲兒是特殊兒」曝已在做早療
    8小時前405
  5. 不當閃兵！幼幼台姐姐當兵「服役4年半」保護總統
    7小時前7037
  6. 安心亞親揭和阿Ken真實關係
    10/21 19:301410
  7. Netflix《回魂計》突發道歉影片！
    6小時前461
  8. 陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸
    22小時前3635
  9. 陳漢典登記情不自禁親Lulu！羞認「初吻地點」霸氣放閃：她是我起床的動力
    10/21 17:19307
  10. 郭富城三寶出生了！　甜曬萌照報喜
    3小時前1014
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合