國片票房破7.58億…超越去年紀錄　「30組電影合體」超狂畫面曝光

記者黃庠棻／台北報導

延續2025年上半年國片發威，「國片起飛大聯盟」在與文化部影視及流行音樂產業局持續合作下，文化部長李遠及國片聯盟主席廖偉銘，今天（22）日再度以「國片億起來」為號召，選在全新開幕的臺北娛樂新地標大巨蛋秀泰影城舉辦造勢記者會。

▲「國片億起來」記者會邀請多位影人出席。（圖／海鵬影業提供）

記者會上團結下半年及明年春節檔推出的30部精彩國片劇組，以及戴立忍、張懷秋、王自強、李冠毅、黃騰浩、方甯、陳俊成、柯泯薰、張豐豪、陳玄力、謝佳見、吳震亞、林怡婷、何曼希、江譚佳彥、李唯楓、蔡亘晏等數十位星光影人聯合造勢，期望挾上半年驕傲票房佳績，更激發觀眾「億起來」走進戲院支持、觀賞國片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至上周，臺灣電影已有動作片《角頭－鬥陣欸》及《96分鐘》票房破億，分別以1.88億票房與1.87億票房位居國片賣座第一名及第二名。另有青春片《有病才會喜歡你》突破6千萬；而包括《山忌 黃衣小飛俠》、《器子》、《夏日最後的秘密》、《進行曲》、《夜校女生》、《搜查瑠公圳》、《我家的事》等7部國片票房都大破千萬。

▲「國片億起來」記者會邀請多位影人出席。（圖／海鵬影業提供）

紀錄片《看不見的國家》、《造山者－世界的賭注》更開出3800萬及3400萬票房，臺灣電影類型百花齊放，市場全面振奮！最有趣的是，就在《96分鐘》口碑持續狂燒之際，恐怖片《泥娃娃》，更以黑馬之姿、上映不到兩週已嚇出全臺近6千萬票房，錢途一片看好！

國片票房迄今已7.58億，超越了去年的6億，同期成長幅度高達26％，亮眼表現令人振奮。「國片億起來」現場更邀請包括《大濛》監製葉如芬、《左撇子女孩》製片陳保英、《泥娃娃》監製陳亮材、《96分鐘》監製鄒介中、《陽光女子合唱團》導演林孝謙、《角頭-鬥陣欸》出品人張芷瑄以及《功夫》監製兼導演九把刀等，加入破億接力，傳承這份好運道，不僅希望更多國片加入「千萬俱樂部」，並很快就有第三、第四部票房接力破億。

▲「國片億起來」記者會邀請多位影人出席。（圖／海鵬影業提供）

值得一提的是，今天「國片億起來」造勢不僅眾星雲集、現場更是金光閃閃。甫入圍第62屆金馬獎，包括《大濛》、《我家的事》、《左撇子女孩》、《深度安靜》、《失明》、《恨女的逆襲》、《南方時光》與紀錄片《大風之島》等8個劇組，以及「最佳女主角」高伊玲，「最佳女配角」黃珮琪、葉子綺，「最佳新演員」劉敬、林怡婷，「最佳導演」陳玉勳、「最佳新導演」沈可尙、潘客印等入圍者也都出席力挺，為「國片億起來」添色增光。

李遠致詞時提到，文化部能做的事情「就是把資源挹注到對的地方」，例如今年多部紀錄片創下佳績，文化部也推出紀錄片前期開發補助；針對國片走向國際，文化部推出「大航海計畫」，更鼓勵國際合作，最高能補助1億元。

▲文化部長李遠。（圖／海鵬影業提供）

在文化幣部分，則是加碼再加碼，除了「結伴看國片滿350點回饋100點」，從現在到年底再加碼「消費2點贈送1點」，等於用2.1折看國片。李遠強調，臺灣的國片類型包含了藝術、商業、社會關懷及對歷史的了解，擁有很好的文化底蘊「臺灣不能沒有國片」，只有讓臺灣自己的電影成為產業的龍頭，才可能帶動所有的文創產業。

對此，李遠表示「我非常有信心」，並延續他4月「國片起飛」聯合行銷的喊話鼓勵大家，希望接下來「週週有新片、常常鬧雙包、年年有戲拍、戲院一直開、紅盤跟著開、國片億起來」。