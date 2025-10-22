YTR飽妮點頭嫁男友！　甜揭被求婚內幕：邁入下個里程碑

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber飽妮以點評美劇、電影以及公主系列動畫走紅，頻道擁有36.5萬訂閱的她，平時也不吝嗇透過社群與粉絲分享日常，今（22）日她就在IG曬出多張合照，宣布自己被交往多年的男友飽奇求婚，開心直呼：「我們的生活即將邁入下一個里程碑！」

▲飽妮被男友求婚。（圖／翻攝自Instagram／bonibaobao）

飽妮在文中興奮地寫下「我們的生活即將邁入下一個里程碑」，並表示：「很開心能跟我愛的人一起進入下個階段。」不僅如此，她更透露，這場求婚是由她最喜歡的朋友們一起見證的。談到被男友飽奇求婚的過程，飽妮坦言自己完全不知情，「很傻眼，完全沒有猜到會被求婚。」

▲飽妮分享被求婚的過程。（圖／翻攝自Instagram／bonibaobao）

飽妮更在文中揭露這場求婚的「超糗內幕」，她自爆當天不合時宜地，穿上了一件印有「THE END」字樣的上衣，讓早已知情求婚細節的友人們，都紛紛為她捏了一把冷汗，深怕她的這身打扮會觸了霉頭，「最後他們說服自己『這是Happy Ending的THE END!!!單身結束的THE END!!!』幸好求婚最後有成功。」貼文及照片曝光後，吸引大批網友按讚，其中網紅Joeman、滴妹、一隻阿圓也都留言獻上祝福「恭喜！」、「歐買尬恭喜」、「寶寶恭喜，我要哭了，開心的哭。」