網紅婉晴證實媽逝世後首露面！　嘆太信人遭出賣：對話一直外流

記者王靖淳／綜合報導

來自台中的網紅「范婉晴」憑著特立獨行的風格引發外界關注，IG更是吸引超過4.2萬的粉絲追蹤，19日她證實媽媽過世，消息曝光後不但掀起網友討論，就連她過往惹怒全網的行徑也遭一一挖出。為此，范婉晴今（22）日首度露面拍片，並透過IG短片吐露近期心聲，「首先第一部：我承認自己因為太相信人，導致對話紀錄一直外流。」

▲范婉晴拍新影片。（圖／翻攝自Instagram）

據了解，范婉晴的母親過去長期未被妥善照顧，不僅生前模樣消瘦，甚至身體發炎嚴重水腫，原開刀手術費30萬還疑似遭范婉晴騙走。為此，范婉晴19日證實媽媽過世的消息後，似乎引來不少網友的罵聲，讓她今（22）日在IG發布的短片中坦承：「我知道網路上很多人對我人身攻擊呀！對我之前做過的行為很不爽，可是那些行為我承認我做過。」

▲范婉晴談母親過世。（圖／翻攝自Instagram）

緊接著，范婉晴在影片中解釋，自己之所以會有這麼多的黑料，是因為她太相信人，才會把私事分享給別人聽。她更反控對方出賣她，導致對話一直外流，同時也坦承，自己不敢去承認自己做過的爭議行為，是因為很怕被公審、被大家討論、被大家討厭，「而現在我選擇說出來。」

▲范婉晴承認過去做過的不當行為。（圖／翻攝自Instagram）