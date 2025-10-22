《化外之醫》拍一半…巧遇大甲媽繞境　連炳發、楊一展鑽轎底奪金

記者黃庠棻／台北報導

《The Outlaw Doctor 化外之醫》演員連炳發及楊一展分別榮獲金鐘獎戲劇類節目男主角、男配角獎，引起網路瘋傳他們影集中鑽大甲媽轎底影片及照片，粉絲們直呼「有媽祖保佑！」讓這段影像成為劇迷口中的「神助攻」時刻。

▲連炳發（左）與楊一展（右）與大甲鎮瀾宮大安神轎團一起抬大甲媽神。（圖／《大甲媽祖ㄅㄜˊ 讚》粉絲專頁提供）

「越南之光」連炳發回憶當時情景時笑說「這是我首次體驗，在如此特別的時刻拍片，感到無比幸運，彷彿上天冥冥中完美地安排，只為了在這一刻綻放。對此，我倍加珍惜與感激。」楊一展也表示「我覺得這是一種很特別的緣分，能拿到金鐘獎，真的像是老天、媽祖給的祝福一樣，也提醒我要一直懷著謙卑與感恩的心，繼續往前走。」

▲連炳發、楊一展鑽大甲媽轎底。（圖／公視+）

《大甲媽祖ㄅㄜˊ讚》粉絲專頁分享，2023年7月9日大甲媽繞境53庄時，《The Outlaw Doctor 化外之醫》劇組正巧在現場拍攝，粉絲熱情記錄下連炳發與楊一展合力扛轎的歷史畫面。小編感性寫道「大甲媽有保佑演員得獎！」貼文一出，粉絲留言狂刷「恭喜，大甲媽超神」、「太有緣分了！」更有人翻出劇組4月發布的影片留言「媽祖真的庇佑！」「超級感動！」

▲連炳發（左）與楊一展（右）。（圖／《大甲媽祖ㄅㄜˊ 讚》粉絲專頁提供）

導演廖士涵分享拍戲時剛好巧遇大甲媽祖遶境，臨時突發奇想，才拍下連炳發與楊一展在鑽轎底的珍貴畫面「那天拍完這場戲後，所有劇組人員都去鑽轎底，祈求媽祖保佑拍攝順利！」詹淳皓導演也分享「那場戲像是媽祖給我們的啟示，讓我們找到劇本中最完美的結尾。」更巧的是，《化外之醫》最終回首播日期4月12日，恰好是2025年大甲媽祖遶境的回鑾日，形成奇妙呼應。

▲連炳發、楊一展鑽大甲媽轎底。（圖／公視+）



榮獲金鐘影帝後，連炳發結束27小時旋風訪台行程，返越南時在機場受到粉絲們熱烈接機與祝賀。連炳發粉絲後援會更於三天內募集到1億越南盾（約新台幣11.6萬元），購置豪華遊覽車車體廣告，並在胡志明市與河內4座地標大樓外牆LED投放祝賀廣告，盛大迎接被譽為「戲劇天王」的首位越南籍金鐘影帝的榮耀歸國。

▲越南粉絲集資1億越南盾買廣告迎接連炳發回國。（圖／FanClub Liên Bỉnh Phát提供）

影集在OTT平台表現同樣亮眼，金鐘加持帶動新一波追劇熱潮，《The Outlaw Doctor 化外之醫》在中華電信Hami Video影劇館+空降回榜，一舉上升到戲劇類第一名，公視+平台也湧入眾多新用戶付費支持。製作人湯昇榮表示「中華電信MOD、Hami Video、公視+均提供中、英、越語字幕及越南語配音版本，希望觀眾能邀請更多不同國籍的朋友，一起欣賞這部作品，並以善意與尊重看待多元文化與語言。」

▲越南粉絲集資1億越南盾買廣告迎接連炳發回國。（圖／FanClub Liên Bỉnh Phát提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南整型外科醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。於中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、NETFLIX（台灣）等平台，以及長榮、華航、星宇等國際航空播出；海外部分則已在越南、印尼、香港及新加坡、澳洲等地播出。