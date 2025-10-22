李多慧獲封「最具價值啦啦隊」！低胸穿超辣領獎…邪惡視角全被拍

記者潘慧中／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展兩年多，從樂天跳槽至味全龍之後，人氣始終居高不下，近日更拿下「年度最具網路領袖價值啦啦隊員」的獎項，讓她既感恩又感動。

▲李多慧獲封「最具價值啦啦隊」。



拿下這個獎項後，李多慧感性地說深感榮幸，「在台灣的每一天對我來說都像夢一樣，到現在都很不真實」，字裡行間都能感受到她有多麼喜歡這片土地。

▲▼李多慧辣露好身材。



因此，李多慧也特別感謝一路以來支持她的粉絲，「真的非常感謝一直給我很多機會的台灣」，她表示，正是因為大家的鼓勵，讓她有了前進的勇氣，「我以後也不會害怕挑戰，會用更好的多慧來報答大家。」

▲李多慧領獎穿超美。



照片中，可以看到李多慧身穿一襲黑白拼接短洋裝，上半身是白色翻領蝴蝶結設計，低胸、由上往下的邪惡視角，讓豐滿北半球被看光。裙身則是立體剪裁的黑色短裙，搭配黑色透膚絲襪與高跟鞋，讓她的雙腿比例更加修長，也格外增添優雅韻味。