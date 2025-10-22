六月雷擊式頭痛1年「竟然是罕病」！檢查全做了…一度找不出病因

圖文／鏡週刊

女星六月因劇烈頭痛，為雷擊式的痛感困擾一年，做各種檢查一度查不出病因，後被確診為「可逆性腦血管收縮症」。演藝圈不少藝人也曾為怪病所苦，曾是舞蹈老師的張淳淳後轉型為作家，一度因醫美感染住院超過一年。

張淳淳十多年前因微調美腿去抽脂，疑似動刀時遭感染，罹患「非結核分枝桿菌」罕見疾病，全身多達99處化膿潰爛傷口，還住院長達400天，日日都用7種抗生素治療，還得清創，過程極為痛苦，奮戰3年才恢復健康。

▲張淳淳十多年前因微調美腿去抽脂，疑似動刀時遭感染，罹患「非結核分枝桿菌」罕見疾病。（張淳淳臉書）



[廣告]請繼續往下閱讀...

樂隊老師孔鏘（莊永軒）今年初曾右腳刺痛發作，整支腳莫名發炎、腫大，「腫得像是豬腳一樣」，原以為是罹患蜂窩性組織炎，遍尋名醫都查不出病因，只能靠著吃抗生素控制，當時醫師警告最壞下場就是截肢。六月時他現身，表示健檢只有血糖高，其它部分已無恙。

▲孔鏘樂隊老師今年初曾右腳刺痛發作，整支腳莫名發炎、腫大。（孔鏘臉書）



F4成員之一的朱孝天罹患免疫系統疾病「纖維肌痛症」，也就是所謂的「公主王子病」，這種病症會造成患者身體不斷發炎，甚至影響專注力，朱孝天過去被批評外型走鐘時，也僅表示是身體有些狀況。不過今年將和團體復出後，他也努力調整身型。

▲朱孝天多年前身形走樣稱因免疫系統出問題，近年展開巡迴演出。（朱孝天微博）





更多鏡週刊報導

化病劫拚新生／獨家！腦血管病變逆轉人生 六月合夥當酒店集團女大亨

跨文化吸粉／獨家！中文挑戰賽引熱議 酷遭爆騎車違規滑手機

恢單拚經濟／獨家！離婚官司被醜化 Melody母女遭議論著急出走