小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

▲本刊直擊小S在金鐘獎隔天晚上，與家人一同聚餐慶功，眼眶仍然泛紅、略顯疲態。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



47歲徐熙娣（小S）和主持搭檔柳柏丞（派翠克）今年以《小姐不熙娣》拿下第60屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，這也是小S相隔20年再次獲獎金鐘主持，會後她現身節目慶功宴時表示，剛好每周六都有家庭聚會，明天可以和家人一起慶功。10月18日傍晚時報周刊CTWANT也捕捉到小S全家大小一同聚餐，姊夫具俊曄當然沒有缺席。

▲看似飽餐一頓的許雅鈞的大姊許瑞云、妹妹許馨云先行離開餐廳。（圖／本刊攝影組）



▲許雅鈞先護送母親黃秀珍出來，接著又返回餐廳。（圖／本刊攝影組）



10月18日晚間本刊直擊小S，在台北市大安區某人氣壽喜燒餐廳包場聚餐，為相隔20年的第二座金鐘獎慶功，而餐廳也特別貼出告示，晚間6點之後的時段舉辦私人包場活動，此外，該店家還非常貼心把門口的窗簾拉好拉滿，讓小S全家人能有個溫馨自在的夜晚。

▲小S媽媽與大S老公具俊曄一同離開餐廳，戴著口罩和帽子遮掩的具俊曄雙手一直搭在S媽的肩膀上，送S媽到路邊搭車，看得出兩人關係極好。（圖／本刊攝影組）



▲這場家庭慶功聚餐小S的小女兒許老三（左）和小S的大姐珍珍（左二）、外甥小米古（右）都有參加。（圖／本刊攝影組）



晚上7點38分，看似飽餐一頓的許雅鈞的大姊許瑞云、妹妹許馨云先行離開餐廳。7點51分，許雅鈞先護送母親黃秀珍出來，接著又返回餐廳。緊接著，小S媽媽（黃春梅）手抓著小S的外甥小米古的手臂，後方的具俊曄則彷彿像小朋友在玩搭火車遊戲一般搭在S媽肩頭，模樣頗為溫暖可愛。緊跟其後的則是小S大姊徐熙嫻（珍珍）和小女兒許曦恩，最後是許雅鈞和小S夫妻倆。

▲許雅鈞與小S最後離開店家，夫妻倆跟大家揮手道別。（圖／本刊攝影組）



▲聚餐結束後，手上拎著大包小包東西的許雅鈞，仍不忘溫柔地牽住小S的手。（圖／本刊攝影組）



在門口，戴著口罩和帽子遮掩的具俊曄雙手抓著岳母的肩膀，按摩兼打氣，送岳母到路邊搭車。家人們相互揮手道別，小S眼眶仍然泛紅、略顯疲累感，顯然這晚的聚餐一家人仍免不了懷念大S。最後，提著一袋花束和紅酒的許雅鈞溫柔地牽著小S的手上車離去。

▲許雅鈞與小S兩人並肩上車離開餐廳返家。（圖／本刊攝影組）



▲對於小S獲得金鐘獎，評審表示「是從專業角度出發，看主持的全面性、默契、特色發揮，以及是否能成功帶入觀眾」。（圖／本刊攝影組）



對於小S獲得金鐘獎，外界關注是否因小S年初經歷喪姊之痛，評審希望以獎項給予鼓勵？節目類評審團主委劉嵩嚴正回應：「絕對不可能，我們是從專業角度出發，看主持的全面性、默契、特色發揮，以及是否能成功帶入觀眾。」更透露本屆金鐘主持人獎競爭相當激烈，評審團花了許多時間反覆討論，「小S、派翠克最後和阿KEN、安心亞激戰到最後，最後一輪選小S那組的共識很高，是壓倒性勝利」。

