ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

熊霓甩肉成功「狂減5公斤」
濕鞋快乾又不臭5方法
張棋惠母女罕同框錄影
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

安心亞 阿Ken 陳柏霖 修杰楷 陳漢典 Lulu 賈靜雯 王瞳

恐怖！王瞳狂粉闖民視打保全還上教會堵人　放話：打死她陪艾成

圖文／鏡週刊

王瞳近期忙拍戲，有時隨樂團到外地演出，近日卻驚傳收到死亡威脅，一名男子以「我要去民視打死王瞳。」「我要在民視門口等王瞳，打死她！」甚至真的闖進民視總部管制區，遭保全驅逐時更出手打人，還跑到教會堵人，種種行徑十分恐怖。

狂粉嗆索命王瞳／王瞳狂粉闖民視打保全還上教會堵人　放話：打死她陪艾成

▲王瞳與粉絲幾乎沒有距離，卻遭狂粉威脅要到民視殺人。（圖／鏡週刊）

據悉，該名男子出沒王瞳粉絲群組多年，王瞳對他的面孔也有印象，但他10月初開始在各個粉絲、戲劇相關社群放話，似乎情緒不穩，例如「不給王瞳的聯絡方式，就會殺人警告。」尤其王瞳正拍民視新劇，他留言，「我現在要去林口民視四周找看看有沒有王瞳，打死王瞳。」「已經到林口運動公園了，要走路去民視打死王瞳。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

狂粉嗆索命王瞳／王瞳狂粉闖民視打保全還上教會堵人　放話：打死她陪艾成

▲瘋狂粉絲三番兩次恐嚇要打死王瞳，讓她去陪已故的老公艾成。（圖／讀者提供／鏡週刊）

狂粉嗆索命王瞳／王瞳狂粉闖民視打保全還上教會堵人　放話：打死她陪艾成

▲瘋狂粉絲除了恐嚇王瞳，也以尋死要脅。（圖／讀者提供／鏡週刊）

經網友制止民視進不去，男子又回，「我會在外面等王瞳出來，打死她。」最恐怖的是他真的拍照發文，證明自己在民視附近，展現行動力。10月5日中午，該男入侵民視總部管制區，被保全隊長警告並驅逐，男子竟出拳打保全臉部，隨即遭到壓制。幸好有員工在旁吃飯，全程目擊拍下並幫忙報警；警方到場後帶走男子，此事馬上在民視傳開。

狂粉嗆索命王瞳／王瞳狂粉闖民視打保全還上教會堵人　放話：打死她陪艾成

▲本月初，瘋狂粉絲入侵民視總部管制區，遭保全驅逐竟出手打人，隨後送往警局並飭回。（圖／讀者提供／鏡週刊）

狂粉嗆索命王瞳／王瞳狂粉闖民視打保全還上教會堵人　放話：打死她陪艾成

▲王瞳（左）對於被瘋狂粉絲毆打的保全（右）十分抱歉，特地前往致謝。（圖／讀者提供／鏡週刊）

這名到處出言恐嚇的男子，還到新北蘆洲、王瞳經營的餐廳「艾叻沙」堵人，並說：「王瞳都不理我了，也不讓我請她吃東西了。」「晚上要去宋達民教會，結束就來死好了。」並揚言「要去松山河跳海自殺」，激進的言論讓人憂心。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

狂粉嗆索命王瞳1／失序狂粉「送蟑螂糖」詭異行徑多　艾成也示警王瞳：自己要多留意

狂粉嗆索命王瞳2／拍戲不能停！王瞳提高警覺　帶防狼噴霧、電擊棒自保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

王瞳艾成

推薦閱讀

小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

2小時前

安心亞親揭和阿Ken真實關係！還原「甜蜜摸肚」真相...自嘲感情路坎坷

安心亞親揭和阿Ken真實關係！還原「甜蜜摸肚」真相...自嘲感情路坎坷

15小時前

陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸：應該給賣家差評求退差價

陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸：應該給賣家差評求退差價

11小時前

陳漢典登記情不自禁親Lulu！羞認「初吻地點」霸氣放閃：她是我起床的動力

陳漢典登記情不自禁親Lulu！羞認「初吻地點」霸氣放閃：她是我起床的動力

17小時前

王傳一坦承過去躲兵役　最後1原因碰壁

王傳一坦承過去躲兵役　最後1原因碰壁

4小時前

快訊／修杰楷認閃兵道歉！發聲「讓賈靜雯、2愛女受驚嚇」：很自責

快訊／修杰楷認閃兵道歉！發聲「讓賈靜雯、2愛女受驚嚇」：很自責

13小時前

快訊／Energy書偉交保後首發文！「一時失慮」認錯道歉：深感懊悔

快訊／Energy書偉交保後首發文！「一時失慮」認錯道歉：深感懊悔

2小時前

恐怖！王瞳狂粉闖民視打保全還上教會堵人　放話：打死她陪艾成

恐怖！王瞳狂粉闖民視打保全還上教會堵人　放話：打死她陪艾成

4小時前

腦血管病變逆轉人生！　六月合夥當酒店集團女大亨

腦血管病變逆轉人生！　六月合夥當酒店集團女大亨

4小時前

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍嘆：不需討好討厭你的人

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍嘆：不需討好討厭你的人

10/20 23:22

賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

23小時前

楊丞琳突拋震撼彈！　親口曝光「重磅喜訊」：全新的出發

楊丞琳突拋震撼彈！　親口曝光「重磅喜訊」：全新的出發

16小時前

熱門影音

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
〈你那麼愛她〉Key起太高　李聖傑飆上去：Any Key

〈你那麼愛她〉Key起太高　李聖傑飆上去：Any Key
劉品言挺8月孕肚走紅毯包緊緊 「胸跟肚一起變大」怕嚇到大家

劉品言挺8月孕肚走紅毯包緊緊 「胸跟肚一起變大」怕嚇到大家
連晨翔親手做金鐘獎盃！　送劉品言：我心中的得主

連晨翔親手做金鐘獎盃！　送劉品言：我心中的得主
康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀

康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀
小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息

小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息
謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」

謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」
顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天
BLACKPINK離台！　Rosé親切送飛吻

BLACKPINK離台！　Rosé親切送飛吻
首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工

首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工
劉在錫快一年沒見到光熙 見面吐槽「臉變更人工」XD

劉在錫快一年沒見到光熙 見面吐槽「臉變更人工」XD
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

李聖傑網球PK周杰倫「跟他打壓力大」　想辦明星盃拉攏陳奕迅「勝算比較高」

李聖傑網球PK周杰倫「跟他打壓力大」　想辦明星盃拉攏陳奕迅「勝算比較高」

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

曾莞婷奪女配：這條路走了27年　淚謝陳慧翎「是妳先看到的！」

曾莞婷奪女配：這條路走了27年　淚謝陳慧翎「是妳先看到的！」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

看更多

【文大行政QQ了】學生遠距...他們還是要上班：咕嚕咕嚕

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前5

坤達認「氣胸痊癒」怕當兵…找神秘人牽線閃兵集團：忘記是誰了

11分鐘前0

直擊演藝圈「神祕人脈鏈」！蕭敬騰、王力宏交友圈超狂…聚餐全被拍

18分鐘前913

快訊／坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

22分鐘前0

Annie接棒10年潤娥主持「掀特權爭議」！　網：哪有新人直接當主MC

2小時前115

快訊／Energy書偉交保後首發文！「一時失慮」認錯道歉：深感懊悔

2小時前0

《玩什麼好呢》李伊庚險遭抹黑！　色聊對話全是AI做的

2小時前0

六月雷擊式頭痛1年「竟然是罕病」！檢查全做了…一度找不出病因

2小時前812

小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

3小時前6

10月22日星座運勢／巨蟹偏財運頗旺　牡羊咖啡色招財運避小人

3小時前1633

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小S全家包場大安區餐廳！
    2小時前1412
  2. 安心亞親揭和阿Ken真實關係
    15小時前1410
  3. 陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸
    11小時前3232
  4. 陳漢典登記情不自禁親Lulu！羞認「初吻地點」霸氣放閃：她是我起床的動力
    17小時前307
  5. 王傳一坦承過去躲兵役　最後1原因碰壁
    4小時前128
  6. 快訊／修杰楷道歉！發聲「讓賈靜雯、2愛女受驚嚇」：很自責
    13小時前3844
  7. 快訊／Energy書偉交保後首發文！
    2小時前225
  8. 恐怖！王瞳狂粉闖民視打保全還上教會堵人
    4小時前243
  9. 腦血管病變逆轉人生！六月合夥當酒店集團女大亨
    4小時前8
  10. 「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲
    10/20 23:222821
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合