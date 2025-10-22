恐怖！王瞳狂粉闖民視打保全還上教會堵人　放話：打死她陪艾成

圖文／鏡週刊

王瞳近期忙拍戲，有時隨樂團到外地演出，近日卻驚傳收到死亡威脅，一名男子以「我要去民視打死王瞳。」「我要在民視門口等王瞳，打死她！」甚至真的闖進民視總部管制區，遭保全驅逐時更出手打人，還跑到教會堵人，種種行徑十分恐怖。

▲王瞳與粉絲幾乎沒有距離，卻遭狂粉威脅要到民視殺人。（圖／鏡週刊）



據悉，該名男子出沒王瞳粉絲群組多年，王瞳對他的面孔也有印象，但他10月初開始在各個粉絲、戲劇相關社群放話，似乎情緒不穩，例如「不給王瞳的聯絡方式，就會殺人警告。」尤其王瞳正拍民視新劇，他留言，「我現在要去林口民視四周找看看有沒有王瞳，打死王瞳。」「已經到林口運動公園了，要走路去民視打死王瞳。」

▲瘋狂粉絲三番兩次恐嚇要打死王瞳，讓她去陪已故的老公艾成。（圖／讀者提供／鏡週刊）

▲瘋狂粉絲除了恐嚇王瞳，也以尋死要脅。（圖／讀者提供／鏡週刊）

經網友制止民視進不去，男子又回，「我會在外面等王瞳出來，打死她。」最恐怖的是他真的拍照發文，證明自己在民視附近，展現行動力。10月5日中午，該男入侵民視總部管制區，被保全隊長警告並驅逐，男子竟出拳打保全臉部，隨即遭到壓制。幸好有員工在旁吃飯，全程目擊拍下並幫忙報警；警方到場後帶走男子，此事馬上在民視傳開。

▲本月初，瘋狂粉絲入侵民視總部管制區，遭保全驅逐竟出手打人，隨後送往警局並飭回。（圖／讀者提供／鏡週刊）

▲王瞳（左）對於被瘋狂粉絲毆打的保全（右）十分抱歉，特地前往致謝。（圖／讀者提供／鏡週刊）

這名到處出言恐嚇的男子，還到新北蘆洲、王瞳經營的餐廳「艾叻沙」堵人，並說：「王瞳都不理我了，也不讓我請她吃東西了。」「晚上要去宋達民教會，結束就來死好了。」並揚言「要去松山河跳海自殺」，激進的言論讓人憂心。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

