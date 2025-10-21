男神福山雅治56歲還帥成這樣！　嘴甜告白：我愛台灣

記者蔡琛儀／台北報導

由福山雅治與有村架純主演的懸疑娛樂大片《迷宮裡的魔術師》，將於10月23日在台上映，該片改編自破億暢銷作家東野圭吾同名小說，福山雅治化身黑暗魔術師「神尾武史」，為解謎不擇手段，展現截然不同於以往的深沉氣場。東野圭吾透露，因聽聞他想挑戰「黑暗英雄」，才萌生創作靈感，更直呼這是他筆下「最帥氣的角色」。

▲56歲男神福山雅治向台灣粉絲打招呼。（圖／采昌國際多媒體提供）

東野圭吾看完電影後，滿意直喊：「比原作更華麗精緻！」他笑說自己觀影時完全忘了看手錶，「全程興奮又享受！」更立刻傳訊息給福山雅治：「太帥了！」對此，福山雅治也透露，角色的複雜性讓他演來過癮，「這是一個不走正道的天才，卻讓人無法討厭。」

除了展現黑暗魅力，福山雅治更親自創作主題曲〈幻界〉，將角色的舞台感與魔術氛圍融入其中。他表示：「我想像武史在拉斯維加斯登場的那一刻，應該響起怎樣的旋律？」導演田中亮也激讚：「吉他太帥了，整首歌像一場魔術！」

聽聞電影即將在台上映，福山雅治特別錄製影片向台灣觀眾問好，感性喊話：「我愛台灣！」還一一細數過去來台灣開唱與拍攝廣告的珍貴回憶：「在演唱時獲得如此熱烈的回應，讓我非常開心，我至今仍鮮明地記得當時的畫面。」足足聊了三分鐘，甚至角色上身變出魔術，引爆粉絲驚喜。