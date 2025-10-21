羅志祥親如花「理想條件全符合」！　她羞喊：今天就獻給你了

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《綜藝OK啦》明（22日）晚9點播出「這個改“超ㄅㄧㄤˋ的”！我就問她們到底是誰」，節目找來造型師李明川來替藝人來賓進行改造，其中如花一登場就興奮地對著主持人羅志祥又摟又抱，還希望羅志祥能幫她圓夢：「我今天沒親到你，我回家睡不著覺。」羅志祥一聽立馬拒絕：「有些心願是永遠不會實現的。」看著如花滿臉失望，李明川跳出來幫忙說話，表示一定會把她打造得跟孫藝真一樣美麗，這才讓羅志祥改口：「如果妳今天被改造成功的話，我就讓妳實現願望。」

▲羅志祥被如花告白。（圖／中天綜合台提供）

如花經過改造後，穿著一襲白紗優雅登場，她還主動牽起羅志祥的手說：「以往我沒有這樣打扮過，我今天就嫁給你了。」把羅志祥嚇得面色鐵青，但何妤玟認為如花其實很符合他的擇偶條件：「我認識羅志祥那麼多年，我知道他喜歡臉圓圓、文靜、獨立、個子小的女生，還有小豬其實沒有喜歡太瘦的女生，他喜歡有點肉、豐滿型的，所以如花的一切，其實都符合小豬的條件。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲如花為羅志祥大改造。（圖／中天綜合台提供）

張立東也幫忙補充：「她可能沒有改造成功，但她改造成你愛的樣子。」見在場來賓各個都替如花說話，羅志祥只好鼓起勇氣親吻她的臉頰，讓如花害羞得面紅耳赤：「以往都是我親人家，你是第一個親我的，我今天就獻給你了。」

▲羅志祥親如花。（圖／中天綜合台提供）



