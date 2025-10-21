張鈞甯揮手被發現「手掌整片黑字」！　金鐘隔3天解密：是醫生名

記者劉宜庭／綜合報導

女星張鈞甯日前出席第60屆金鐘獎，以《化外之醫》入圍戲劇節目女主角獎，雖然最終惜敗，但她在紅毯及典禮上揮手時，被眼尖網友發現手掌上竟然寫滿了密密麻麻的黑字，引發熱議。時隔3天，她今（21日）終於發文解密，笑稱：「其實是想感謝的醫生們的名字！」

▲張鈞甯日前出席金鐘獎紅毯揮手，被發現手上有黑色字跡。（圖／記者林敬旻攝）

張鈞甯在社群平台發文，開頭就寫道：「要來解密了，哈哈哈！」她解釋，因為《化外之醫》的拍攝難度極高，有賴許多醫療專業人士的協助，她深怕自己如果有幸上台會遺漏感謝名單，才特地將醫生們的名字當成「小抄」寫在手上。

▲張鈞甯解密手上的字。（圖／翻攝自Facebook／張鈞甯）

雖然當天沒能親口說出感謝，張鈞甯藉此機會一一致謝。她首先感謝製作人湯哥：「再次感謝你第一次找我拍戲就敢給到我這麼困難的角色」；她也感謝導演廖世涵，並向恩師王小棣喊話：「我們都有一直好好拍戲！」

▲張鈞甯感謝團隊。（圖／翻攝自Facebook／張鈞甯）

「還有所有的團隊，大家辛苦了。」張鈞甯特別點名感謝蔡宜勳、吳孟桓、陳斯逸、邱冠穎等醫師，「每次我的一個簡訊或者一通電話，都逼你們立刻給出最正確的解答，辛苦了！」她也感謝友人讓她能順利飆出大量的英文台詞。對於所飾演的角色「鄭琬平」，她形容是一個在時代夾縫中堅韌的「三明治女性」，在家庭、社會與自我間被擠壓，卻始終溫柔堅定。她也感性表示，這個角色讓她體會到偏見會使人失去理解的機會，希望這部戲能帶給大家更多包容與愛。文末，她也不忘恭喜同劇獲獎的楊一展與連炳發 ，並再次感謝金鐘獎：「入圍就是最大的肯定。」更幽默向各大製作單位喊話：「請大家繼續找我拍戲！」