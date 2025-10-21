YTR酷「爆騎車滑手機」！　民眾目擊拍下違規畫面

圖文／鏡週刊

YouTube暴紅節目《中文怪物》的靈魂人物—法國籍人氣 YouTuber酷 Ku，近日風光無限，不僅節目話題橫掃全網，更被譽為「外國人中文界的魔王級導師」，不過10月12日晚間，他卻被民眾目擊在台北市街頭違規「騎車滑手機」，可處新臺幣1,000元罰鍰。

根據讀者提供的照片，當晚約莫8點半左右，酷Ku獨自現身北市長春路與新生北路口一帶，他身著輕便休閒裝，頭戴安全帽，雖模樣低調仍因外國面孔難掩辨識度。目擊者表示，酷看起來似乎有些茫然地四處張望，前後繞了2、3分鐘，像是在尋找什麼東西，後來仔細一看，原來他是在找共享電動機車GoShare。

▲酷被民眾目擊在台北市街頭違規，騎車滑手機。（讀者提供）

躲避注目 違規滑手機

「那時候有幾個路人小聲說，欸，那不是《中文怪物》的主持人嗎？」民眾透露，當場甚至有人想上前合照，卻又礙於酷看起來有點忙而作罷。最後，他終於找到機車後，一路騎到路口等紅燈，偏偏遇上超長秒數，這時有路過的一家人認出他來，還興奮地小聲討論說：「那是酷！」但斑馬線紅燈時間有限，也不敢上前攀談。

▲不少民眾都認出酷來，他滑完手機等綠燈便騎車離去。（讀者提供）

不過尷尬的是，在這短暫的等待中，酷疑似為了打發時間、或躲避旁人注視的眼光，低頭掏出手機滑了幾下。根據《道路交通管理處罰條例》第31條規定，騎乘機車若在「發動狀態」下手持使用手機，即便暫停未移動，也屬於「行駛」行為，可處新臺幣1,000元罰鍰。

▲酷（後）在台擁有高知名度，甚至和超商推出聯名商品。（翻攝自酷的夢臉書）

中文怪物 暴紅晉頂流

▲酷（左）斥資500萬元製作實境挑戰節目《中文怪物》，找來多達100位外國參賽者。（翻攝自酷的夢YouTube）

事實上，酷近來正忙於宣傳自己斥資500萬元製作的實境挑戰節目《中文怪物》，節目號稱「全球中文挑戰賽」，找來多達100位外國參賽者，內容涵蓋聲調、發音、認字等不同任務，並邀請沈春華、博恩、黃大謙、寶尼擔任評審。酷曾透露節目製作的目的：「希望這個節目能娛樂大家、也希望能啟發更多外國人學中文，或許可以吸引他們來台灣練習。」首集上線即破百萬觀看，被網友盛讚「根本是YouTube版Netflix綜藝節目」。

▲酷（中）製作的《中文怪物》引起旋風，並邀請博恩（右起）、沈春華、寶尼、黃大謙擔任評審。（翻攝自酷的夢臉書）

酷出生於法國南錫，2017年創立頻道《Ku's Dream酷的夢》，內容涵蓋台灣、法國及多國文化交流。他以幽默卻不失深度的觀察著稱，從街頭採訪、文化實驗到大型企劃都駕輕就熟。至目前為止，他的頻道訂閱人數已突破223萬，累積觀看次數超過5億次，堪稱在台外國創作者中的頂流代表。

▲酷（前）曾邀請法國高中生來台體驗歌仔戲文化。（翻攝自酷的夢臉書）



