消失17年！　玉女歌手成CEO「月營收3百萬」...超狂近況曝光

▲ 蔡淳佳睽違17年終於要與台灣歌迷再相見。（圖／Joi Music / 淳萃文化提供）



記者翁子涵／台北報導

以一曲〈陪我看日出〉紅遍亞洲的玉女歌手蔡淳佳，睽違17年終於要與台灣歌迷再相見，她除了推出全新單曲〈茉莉花香〉，更將於12月13日在Legacy TERA舉辦「淳粹·25週年世界巡迴演唱會」， 日前舉辦媒體餐敘時，她透露私下常來台北，卻一直苦無在台開唱機會，這次回歸讓粉絲引頸期盼。

▲▼ 蔡淳佳2011年曾斜槓轉戰驗光師。（圖／Joi Music / 淳萃文化提供）



蔡淳佳在2009年結婚後，2011年曾斜槓轉戰驗光師，並創立精品眼鏡品牌，擔任CEO，她笑稱當初月營業額曾高達2、3百萬台幣，但始終強調沒有淡出歌壇，不過事業與歌唱兩頭燒，她常被問為何不放棄歌唱，她堅定表示兩者對她缺一不可。

年近半百的蔡淳佳，自稱是「中年婦女」，深思後決定把經營權交給老公，要專心當歌手，她害羞分享，先生是自己的初戀，兩人相戀至今已長達26年，儘管膝下無子，夫妻倆感情依舊甜蜜恩愛，她甜笑直言老公脾氣溫和，對他是「一見鍾情」的緣分。

蔡淳佳與老公的緣分，還隱藏一個前世今生的浪漫故事，她透露曾被好友許哲珮催眠，不只看見出生與死亡，甚至見到前兩世的自己。其中一世，她是隻雄鷹，與一隻母鷹一同翱翔。當許哲珮問「牠是妳老公嗎？」她竟脫口而出：「對！」這段奇遇讓她更確信老公是上輩子修來的福分。