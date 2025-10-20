辛叡恩看到金多美「眼淚自動掉下來」　殺青走不出：人物還在體內

記者吳睿慈／台北報導

愛情韓劇《百次的回憶》以1980年代為背景，由《梨泰院Class》金多美與《正年》辛叡恩主演，19日迎來收官之夜，以全國平均收視8.1%、最高瞬間9.1%寫下自身新高。本劇開播首集自3.3%起步，最終翻漲超過兩倍，成功逆襲為今年最亮眼的韓劇黑馬。金多美接受串流平台專訪回憶，「那個時代給我一種浪漫的感覺，我覺得大家對於愛情都很熱情，對夢想充滿希望。能夠透過作品經歷那個時代，對我來說非常難得。」

▲《百次的回憶》金多美再次寫下韓劇收視不敗神話。（圖／Hami Video提供）



由《三十九》金相鎬導演與《認識的妻子》楊熙勝編劇攜手打造，《百次的回憶》深刻描繪營禮（金多美 飾）與鍾熙（辛叡恩 飾）的友誼，金多美透露，「對營禮來說，鍾熙是一個非常令人嚮往的人，甚至想成為像鍾熙那樣的人，因此我把鍾熙當作像家人般深愛的人來演繹。」出身電影《魔女》的金多美憑藉強烈存在感被封為「怪物新人」，之後以《梨泰院Class》、《那年，我們的夏天》、《血謎拼圖》皆成話題佳作，《百次的回憶》是她主演第四部韓劇依舊寫下亮眼成績，堪稱韓劇收視不敗神話！網友盛讚她演出的高營禮：「金多美讓角色更立體，也讓那段青春閃耀得更真實。」



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲辛叡恩捨不得殺青，透露「人物的心情還住在我體內」。（圖／Hami Video提供)



辛叡恩分享終映感言坦言，「時間過得飛快，人物的心情還住在我體內」，感激這段經驗推著自己走向下一個層次。聊到與金多美的合作，她形容彼此性格「不急不慌、界線相近」，初見就覺得是同頻的人，拍攝後期更體會到「看著她的眼睛就知道情緒到了」。有哭戲當下催不出眼淚時，她會請金多美用劇中「營禮」的聲線喊出「鍾熙呀」，情緒便瞬間湧上。辛叡恩盛讚對方「先自我檢視，再做決定」的從容：「當你準備好了再上場，那份穩定很迷人，我也想擁有那樣的餘裕。」兩人把女生之間的深厚情誼，演成了最動人的成長線。



▲《百次的回憶》迎來結局，以全國平均收視8.1%、最高瞬間9.1%亮眼成績收播。（圖／Hami Video提供）



《百次的回憶》大結局掀高潮，鍾熙（辛叡恩 飾）目睹英禮（金多美 飾）與初戀在彼此人生裡互相成全，甜與刺同時襲來；兩人更在「選美舞台」上再度正面交鋒，從預選一路晉級與合宿，昔日閨蜜變室友，友誼與野心纏成一道難解習題。而最終回將揭曉兩人友情是否能穿越比較與誤解、為達成各自的夢想是否付出更大的代價，以及在「命運對決」前她們選擇成為怎樣的大人。《百次的回憶》把青春最難的一課，交還給每個人的選擇。全集已在Hami Video全台獨家上架。