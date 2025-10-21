盤點灶咖男團SJ近年4組台灣代言　利特最帥高粱大使、圭賢讚蘋果西打好喝

文／妞新聞

灶咖男團Super Junior不只在舞台上發光發熱，近年來更成了台灣品牌的最強寵兒！從美妝、保健、便利商店到觀光代言，SJ成員們通通接下，魅力橫掃全台。妞編輯今天就來帶大家回顧一下，SJ歐巴們的台灣代言有多強大！

灶咖男團SJ近年「台灣代言」

1.利特 × 金門高粱酒

▲利特再度接下高粱酒代言。（圖／IG@xxteukxx）

「最暖隊長」利特再度接下「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」新品代言，去年才是「創世者桶陳金門高粱酒No.2」形象大使，今年再次連任！利特還真情告白：「金門高粱就像家人，希望能一直合作下去。」他更分享新品帶有梅子鹹鮮香氣，推薦給第一次嘗試高粱的初學者們，這次一樣有限量小卡、海報等周邊，粉絲們錢包準備好了嗎？

2.D&E × Nature Republic & 7-ELEVEN

▲東海和銀赫去年台灣7-ELEVEN的代言人。（圖／翻攝自IG@7eleventw）



東海和銀赫不僅成為Nature Republic台灣代言人，還在台灣舉辦大型見面會，規格高到突破品牌活動天花板！除了保養品，兩人去年更是接地氣到擔任台灣7-ELEVEN的代言人，台灣到處都可以看到兩位的身影！而且在去年演唱會上D&E直接把代言的產品搬上舞台秀給粉絲，還笑喊「續不續約要看你們囉～」，根本是最稱職的「便利商店大使」。

3.藝聲 × 好好生醫

由理科太太創立的保健品牌「好好生醫」找來藝聲和JOY聯手代言！一聽到「藝聲菌」諧音馬上成為話題，網友笑翻，粉絲直呼「要吃爆」。出道20年的藝聲，不只歌聲穩健、專業度滿分，更把「自我照顧、發光發亮」的品牌理念演繹得恰到好處，完全是理想代言人！

4.圭賢 × 台灣觀光

▲圭賢。（圖／Youtube／규현 KYUHYUN）

私下多次造訪台灣的圭賢，連續兩年被觀光署欽點為「台灣觀光代言人」！他用親切中文向大家打招呼，還大推台灣美食「牛肉麵、油條豆漿、起司蛋餅」作為「圭賢美食set」。熱愛喝酒的圭賢也表示「台灣啤酒、高粱酒、威士忌我全都喝過。」接地氣的形象超加分。上個月更新YT影片表示蘋果西打很好喝，影片一上讓不少粉絲敲碗廠商找圭賢代言！（歐巴真的很適合定居台灣）

無論是利特、東海、銀赫、藝聲到圭賢，每位SJ成員都用不同方式和台灣建立了緊密連結，不只是代言，更像是與粉絲一起寫下的共同回憶。妞妞們最有印象的SJ台灣代言是什麼呢？還是夢想哪個台灣品牌找歐巴合作呢？快留言許願吧！

