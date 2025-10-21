ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

鄭元暢爆紅「仍喊卡入伍」
台南1夜市倒了！
小杰昔堅持「遺傳疾病免役」揶揄威廉
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 妙莎 潘迎紫 李承泰 蔡淳佳 初孟軒 徐鈞浩 伊萊媽

盤點灶咖男團SJ近年4組台灣代言　利特最帥高粱大使、圭賢讚蘋果西打好喝

文／妞新聞

灶咖男團Super Junior不只在舞台上發光發熱，近年來更成了台灣品牌的最強寵兒！從美妝、保健、便利商店到觀光代言，SJ成員們通通接下，魅力橫掃全台。妞編輯今天就來帶大家回顧一下，SJ歐巴們的台灣代言有多強大！

灶咖男團SJ近年「台灣代言」

1.利特 × 金門高粱酒

 
 
 

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲利特再度接下高粱酒代言。（圖／IG@xxteukxx）

「最暖隊長」利特再度接下「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」新品代言，去年才是「創世者桶陳金門高粱酒No.2」形象大使，今年再次連任！利特還真情告白：「金門高粱就像家人，希望能一直合作下去。」他更分享新品帶有梅子鹹鮮香氣，推薦給第一次嘗試高粱的初學者們，這次一樣有限量小卡、海報等周邊，粉絲們錢包準備好了嗎？

2.D&E × Nature Republic & 7-ELEVEN

▲東海和銀赫去年台灣7-ELEVEN的代言人。（圖／翻攝自IG@7eleventw）

東海和銀赫不僅成為Nature Republic台灣代言人，還在台灣舉辦大型見面會，規格高到突破品牌活動天花板！除了保養品，兩人去年更是接地氣到擔任台灣7-ELEVEN的代言人，台灣到處都可以看到兩位的身影！而且在去年演唱會上D&E直接把代言的產品搬上舞台秀給粉絲，還笑喊「續不續約要看你們囉～」，根本是最稱職的「便利商店大使」。

3.藝聲 × 好好生醫

 
 

由理科太太創立的保健品牌「好好生醫」找來藝聲和JOY聯手代言！一聽到「藝聲菌」諧音馬上成為話題，網友笑翻，粉絲直呼「要吃爆」。出道20年的藝聲，不只歌聲穩健、專業度滿分，更把「自我照顧、發光發亮」的品牌理念演繹得恰到好處，完全是理想代言人！

4.圭賢 × 台灣觀光

 

▲圭賢。（圖／Youtube／규현 KYUHYUN）

私下多次造訪台灣的圭賢，連續兩年被觀光署欽點為「台灣觀光代言人」！他用親切中文向大家打招呼，還大推台灣美食「牛肉麵、油條豆漿、起司蛋餅」作為「圭賢美食set」。熱愛喝酒的圭賢也表示「台灣啤酒、高粱酒、威士忌我全都喝過。」接地氣的形象超加分。上個月更新YT影片表示蘋果西打很好喝，影片一上讓不少粉絲敲碗廠商找圭賢代言！（歐巴真的很適合定居台灣）

無論是利特、東海、銀赫、藝聲到圭賢，每位SJ成員都用不同方式和台灣建立了緊密連結，不只是代言，更像是與粉絲一起寫下的共同回憶。妞妞們最有印象的SJ台灣代言是什麼呢？還是夢想哪個台灣品牌找歐巴合作呢？快留言許願吧！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

SJ D&E大巨蛋開球變開打，東海銀赫爆笑互動圈粉，粉絲擔心搶不到票！

 本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Niusnews妞新聞Super Junior台灣代言利特東海銀赫圭賢藝聲

推薦閱讀

修杰楷涉閃兵遭拘提！　曾當替代役5個月「賈靜雯懷3胎」提前退伍

修杰楷涉閃兵遭拘提！　曾當替代役5個月「賈靜雯懷3胎」提前退伍

13小時前

快訊／坤達認了閃兵：不敢奢求原諒　緊急取消《玩很大》錄影趕回台灣

快訊／坤達認了閃兵：不敢奢求原諒　緊急取消《玩很大》錄影趕回台灣

6小時前

賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

10小時前

親眼目睹老公遭警拘提！　書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

親眼目睹老公遭警拘提！　書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

11小時前

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍嘆：不需討好討厭你的人

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍嘆：不需討好討厭你的人

22小時前

坤達涉閃兵不在台灣！　吳宗憲證實飛加拿大錄《玩很大》哀嘆發聲

坤達涉閃兵不在台灣！　吳宗憲證實飛加拿大錄《玩很大》哀嘆發聲

8小時前

事業高峰期當兵的台灣4男星！張雨生畢業入伍…楊祐寧：錢再賺就有

事業高峰期當兵的台灣4男星！張雨生畢業入伍…楊祐寧：錢再賺就有

9小時前

陳漢典登記情不自禁親Lulu！羞認「初吻地點」霸氣放閃：她是我起床的動力

陳漢典登記情不自禁親Lulu！羞認「初吻地點」霸氣放閃：她是我起床的動力

4小時前

陳柏霖第二次閃兵爭議！　14年前曾自曝免役原因

陳柏霖第二次閃兵爭議！　14年前曾自曝免役原因

13小時前

演藝圈閃兵集團！「8個月抓出15藝人」全翻車　逃兵內幕一次看

演藝圈閃兵集團！「8個月抓出15藝人」全翻車　逃兵內幕一次看

9小時前

坤達閃兵「當年氣胸免役」！胸前有手術傷疤　復出跳16蹲被酸：合理嗎

坤達閃兵「當年氣胸免役」！胸前有手術傷疤　復出跳16蹲被酸：合理嗎

11小時前

陳漢典被點未當兵「親揭原因」！　留隱疾難久站：收政府免役通知書

陳漢典被點未當兵「親揭原因」！　留隱疾難久站：收政府免役通知書

4小時前

熱門影音

BLACKPINK離台！　Rosé親切送飛吻

BLACKPINK離台！　Rosé親切送飛吻
Rosé今天吃鹹酥雞！

Rosé今天吃鹹酥雞！
謝盈萱被公開《愛情魔髮師》片段　秒送曾寶儀眼刀：再試一次看看

謝盈萱被公開《愛情魔髮師》片段　秒送曾寶儀眼刀：再試一次看看
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好
連晨翔親手做金鐘獎盃！　送劉品言：我心中的得主

連晨翔親手做金鐘獎盃！　送劉品言：我心中的得主
劉品言挺8月孕肚走紅毯包緊緊 「胸跟肚一起變大」怕嚇到大家

劉品言挺8月孕肚走紅毯包緊緊 「胸跟肚一起變大」怕嚇到大家
楊謹華得視后「穿布鞋上台」XD　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華得視后「穿布鞋上台」XD　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡
首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工

首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工
曾莞婷超辣！謝瓊煖變管家　不准她摔倒：不要想搏版面

曾莞婷超辣！謝瓊煖變管家　不准她摔倒：不要想搏版面
小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息

小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息
Rosé讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　疑惑問：我有說對嗎？

Rosé讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　疑惑問：我有說對嗎？
BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

曾莞婷奪女配：這條路走了27年　淚謝陳慧翎「是妳先看到的！」

曾莞婷奪女配：這條路走了27年　淚謝陳慧翎「是妳先看到的！」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

蘇永康六度在台北開唱　 先向歌迷鞠躬10秒：謝謝！

蘇永康六度在台北開唱　 先向歌迷鞠躬10秒：謝謝！

看更多

【走不了一點】文化大學陣風飆11級！學生暴雨中爬行超狼狽

即時新聞

剛剛
剛剛
36分鐘前713

快訊／修杰楷認閃兵道歉！發聲「讓賈靜雯、2愛女受驚嚇」：很自責

39分鐘前0

張棋惠母女罕同框錄影！KID被認證「真的帥」　暖爸發言再惹共鳴

42分鐘前0

復古懷舊餅乾竟搬上大銀幕！　日本天團Travis Japan也參一咖

43分鐘前82

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」　移民署回應了

1小時前10

Apple臉破洞喊「我被家暴了」　兒拿玩具砸臉惹怒她：全部鎖起來

1小時前1

宋偉恩錄實境突「情緒失控暴走」氣到發抖！　陳漢典嚇壞：怕他會動手

2小時前44

安心亞親揭和阿Ken真實關係！還原「甜蜜摸肚」真相...自嘲感情路坎坷

2小時前0

曾參加女團失敗！　婷婷Kimi再戰出道放話：這是我最後一團

2小時前0

男神福山雅治56歲還帥成這樣！　嘴甜告白：我愛台灣

2小時前1215

5566全員當兵被讚清流！　網刷一排推爆：誠實的好男人

讀者迴響

熱門新聞

  1. 修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月
    13小時前1429
  2. 快訊／坤達認了閃兵！　緊急趕回台灣
    6小時前4658
  3. 賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻
    10小時前4437
  4. 目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了
    11小時前2421
  5. 「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲
    22小時前2621
  6. 坤達涉閃兵不在台灣！　吳宗憲證實飛加拿大錄《玩很大》哀嘆發聲
    8小時前2615
  7. 事業高峰期當兵的台灣4男星！　楊祐寧：錢再賺就有
    9小時前3617
  8. 陳漢典登記情不自禁親Lulu！羞認「初吻地點」霸氣放閃：她是我起床的動力
    4小時前226
  9. 陳柏霖第二次閃兵爭議！14年前曾自曝免役原因
    13小時前2212
  10. 演藝圈閃兵集團！「8個月抓出15藝人」
    9小時前4232
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合