SISTAR韶宥自爆搭機遭歧視！乘客出面挺空服員：她自己喝爛醉丟臉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團SISTAR韶宥講話方式大方、風趣，受到很多粉絲喜愛，卻在19日突然在社群網站上自爆，遭到空服員種族歧視，甚至出動保全，整趟15小時的飛行時間，讓她感到很不被尊重。沒想到，20日風向大反轉，一名在機上的乘客發文站邊空服員，並透露「韶宥喝到爛醉，明明是她本人自己說很累、不想吃飯」，引起韓網熱議。

▲SISTAR韶宥自爆搭機遭歧視，但又有乘客出面挺空服員發文表示「她自己喝到爛醉」。（圖／翻攝自SISTAR韶宥IG）



韶宥19日貼出自己搭乘的飛機票，文內卻是她打下長文透露遭到種族歧視，「從紐約結束行程準備搭機回韓國，我只是想確認用餐時間所以要求和韓國籍的空服員溝通，座艙長卻把我視為『有問題的乘客』，甚至突然叫了保全。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

韶宥不滿被當成奧客，告訴對方：「如果是我有問題，那我下機。」但在飛行的15個小時內，空服員都用冷淡的視線看著她，使她覺得自己遭到種族歧視，「超過15個小時的飛行時間，我甚至無法吃任何東西」，這則貼文掀起熱議，粉絲心疼她的遭遇。

▲SISTAR韶宥自爆搭機遭歧視。（圖／翻攝自SISTAR韶宥IG）



怎料，風向在20日大反轉，一名網友表示自己是當天在飛機上的乘客，「韶宥喝得很醉，本人自己說『太累了，不想用餐』，我有聽到空服員跟她說『喝得太醉的話不能登機』，如果以這樣的方式主張自己很委屈、被種族歧視，身為韓國人以及身為她的粉絲，我覺得很丟臉。」

該名網友接著補充，「因為是晚上的班機，本來不知道發生什麼事，坐到位置上後突然有爭吵聲，一看發現韶宥， 她本人自己說『因為我醉了，看不懂菜單』，所以才會找韓國籍空服員，至於她說的保全現場沒有出現。」但這則發文後來又詭異地刪除，現已查詢不到。

只是該名網友的發文逐漸發酵，韓網因此出現不同輿論「如果她真的喝醉了，情況就不一樣了」、「會叫保全的確有點奇怪」等意見，但也有人表示「應該等真相釐清」、「光靠目擊說法也不能完全相信她是否真的醉了」。