潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現況

記者陳芊秀／綜合報導

76歲「一代女王」潘迎紫來台出席第60屆金鐘獎，台上同框《浴火鳳凰》的神獸嗶啵、《靈山神箭》的靈芝草人，掀起全台觀眾回憶殺。難得的合體更釣出在《浴火鳳凰》中演出「幻波公子」李承泰發文！原來他已經移居日本名古屋27年，並在當地賣起了台灣鹹酥雞與珍珠奶茶。

▲潘迎紫合體《浴火鳳凰》的嗶啵，釣出息影已久的「幻波公子」李承泰。（圖／翻攝自YouTube）

李承泰表示，自己昨晚也守著金鐘獎轉播，看到潘迎紫依舊美麗動人的狀態，讓他敬佩不已。他也回憶當年合作的點滴：「還記得當年跟潘迎紫小姐合作，很受到她的照顧。」並附上一張當年的經典劇照，他飾演的幻波公子，一身白衣大飄仙氣、五官清秀，吹著綠色橫笛，與潘迎紫、神獸嘟嘟同框，合照如今成為經典。

對於自己的近況，李承泰則大方透露：「我27年前來到日本名古屋，在因緣際會下開了台灣鹹酥雞跟珍珠奶茶專門店，目前在名古屋有3家店面」，他也熱情地向台灣粉絲喊話，若有機會到名古屋旅遊，歡迎來找他捧場。這也讓不少網友驚呼，原來店是由台灣人開設。

▲李承泰發文。（圖／翻攝自Threads）

▲李承泰移居日本賣鹹酥雞。（圖／翻攝自Threads）



《浴火鳳凰》是1990年播出的經典神怪劇，當年創下極高收視率，是無數六、七年級生的共同回憶。李承泰飾演的「幻波公子」，劇中還有口頭禪「莫急，莫慌，莫害怕」，當時因戲風靡一票粉絲，是台灣觀眾最懷念的戲劇角色之一。而本人特地開設Threads發文，吸引大批網友留言「我永遠記得你的那句莫急莫慌莫害怕」、「原來大須商店街的鹹酥雞店真的是台灣的(還以為是中國人開的) 那時候還特地拍了菜單有香菜炸雞」、「今天是回憶殺嗎？鳳凰、嗶啵、靈芝草人都出現了～怎麼能少幻波公子呢？莫急、莫慌、莫害怕」、「哇！我小時候對您演《戲說慈禧》的同治皇帝非常深刻」、「哇噻！是幻波公子耶，我當年記憶一直停留在你被天魔抽了龍筋，當年我小六。莫急莫慌莫害怕，您是我的童年回憶」、「天啊❗️我小時候超喜歡你的，還寫信到電視台給你，不過不知道你到底有沒有收到。這是我人生第一次也是唯一一次寫信給偶像」。而有網友留言「我記得你，要你才能為火鳳凰指路回去冷卻池」，釣出李承泰回憶：「我有一次拍片的時候，差一點就在那個池子裡面二氧化碳中毒．還好被救起來，因為那時候不懂得保護自己。」