記者潘慧中／綜合報導

艾融外貌亮麗，擁有32D的火辣身材，因而獲封「中職最正MC」的稱號。近日格外引起討論的是，她難得脫到剩比基尼，過於小件的泳衣更讓她幾乎露出一半的豐滿上圍，性感到立刻吸引2.6萬人朝聖按讚！

▲艾融解放超小件泳衣。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）



照片中，可以看到艾融上半身穿著綠色與黃色拼接的綁帶泳衣，相當映襯白皙膚色之外，還讓她完美辣露南北半球，深邃事業線完全被看光光，平口剪裁則特別襯托出性感的肩頸線條。

▲艾融辣露南北半球和蜜桃臀。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）



艾融下半身搭配小丁剪裁的高腰黑色泳褲，一轉身，自信秀出蜜桃臀型。鏡頭一拉遠，她還展現了穠纖合度的修長美腿，窈窕體態羨煞大批女粉絲。

▲艾融自信展現窈窕體態。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）



事實上，艾融雖然外型亮麗，卻有網友批評過她嘴巴超大，「說我笑到裂開。」對此，她曾表示其實很喜歡自己的嘴巴，有時聽到負面評論難免暴走，當下只能立刻打電話跟朋友抱怨，不開心的情緒就會慢慢拋諸腦後。