獨家／BLACKPINK今晚光速離台！再派專機接送　保姆車維安坐鎮

記者吳睿慈／高雄報導

南韓天團BLACKPINK連續兩天在高雄世運舉辦巡演「DEADLINE」，她們第二日的演出在19日畫下完美句點。《ETtoday》日前掌握抵台班機外，離台動態也同步曝光，4人預計在晚間結束演出後，同日深夜光速離台，同樣搭乘專機返韓，結束三天兩夜台灣之旅。

▲BLACKPINK於17日深夜抵台，預計今晚離台。（圖／記者劉亮亨攝）



BLACKPINK帶來精彩演出，歌單從經典曲〈Kill This Love〉到〈Pink Venom〉、〈How You Like That〉、〈PLAYING WITH FIRE〉等多首代表作，展現4位女王氣勢般的舞台魅力與無懈可擊的默契。接著，4人輪流獻上solo舞台，JISOO率先登場，先後帶來〈Hugs & Kisses〉與〈Earthquake〉甜美與強勢兼具，然後是火辣LISA 帶來〈Thunder〉、〈When I’m With You〉，最後用態度十足的〈Rockstar〉華麗結尾，霸氣與性感再度掀起全場高分貝尖叫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而戴酷勁十足墨鏡的JENNIE一首〈like JENNIE〉現場秒變舞池，散發強大氣場與自信魅力，帶動全場歌迷，還有ROSÉ上台前則是先享用道地美食鳳梨酥與波霸紅茶拿鐵，誠意十足超接地氣，也驚喜帶來〈gameboy〉、〈Toxic Till the End〉，還有全球洗腦神曲〈APT.〉。

結束近2個小時半的演唱會，《ETtoday》掌握4位天后的班機動態，她們預計在演出過後當日深夜光速離台，同樣搭乘專機返韓，結束三天兩夜台灣之旅。不過，按照以往經驗，她們2023年原本也是預計演出後當日離台，但4位天后決定多做休息，直到隔日早上才飛走，因此在天后真正現身機場以前，班機都有可能變動。