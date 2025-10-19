ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
韓國10大「開胃系作品」盤點！
「轉念」改變命運最好的方法！
鄭家純曬老公合照「撞臉蔣萬安」
BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

記者吳睿慈／高雄報導

南韓天團BLACKPINK連續兩天在高雄世運舉辦巡演「DEADLINE」，她們第二日的演出在19日畫下完美句點。《ETtoday》日前掌握抵台班機外，離台動態也同步曝光，Jisoo、JENNIE、ROSÉ稍早已經進入專機通道準備返韓，只剩Lisa還留在高雄，且她的緋聞男友LV集團的三公子被拍到人在台灣，此趟愛相隨來台。

▲Rosé親切探頭說掰掰。（圖／讀者提供）

▲▼BLACKPINK稍早已經離台，ROSÉ親切打招呼。（圖／記者吳睿慈攝）

▲Rosé親切探頭說掰掰。（圖／讀者提供）

BLACKPINK於19日晚間結束兩天的高雄世運演唱會，Jisoo、JENNIE、ROSÉ剛剛搭乘保姆車迅速抵達小港機場，同樣是搭乘專機準備返韓，不過，走在前面的兩位成員皆是黑髮，只是兩人走太快，讓現場粉絲分不太清楚哪位是Jisoo、哪位是JENNIE，ROSÉ殿後現身，由於她金髮相當顯眼，且特地走出來揮手說掰掰，讓現場粉絲都很興奮。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天。（圖／讀者提供）

▲BLACKPINK高雄演唱會兩天結束，但Lisa還留在高雄。（圖／讀者提供）

▲Lisa。（圖／讀者提供）

▲Lisa緋聞男友被拍到也來台灣了。（圖／讀者提供）

直到現場維安保鏢把紅龍收走，Lisa遲遲未現身，確定人還留在高雄，且巧的是，19日就有網友在Threads上貼出巧遇LV集團的三公子Frédéric Arnault的照片，男方是Lisa傳了許久的緋聞男友，兩人戀情雖沒對外正式公開過，但這兩年愛得越來越甜蜜，經常被拍到約會獨處照。不過，Lisa此趟離台班機並未對外公開，她與Frédéric Arnault是否會一起離開也是未知數。

BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞IN KAOHSIUNG兩場演出寫下5項紀錄，總計超過10萬名觀眾，連續二度帶著世界巡迴登高雄世運開唱，同時也是國際流行歌手在高雄世運史上最高票房紀錄，2023年加上2025年4場演出共超過19萬張門票售出，更是K-POP藝人史上最多次在高雄世運舉辦世界巡迴演唱會（一共4場），她們也是史上首組KPOP藝人，重返高雄世運二度舉辦世界巡迴。

在 Threads 查看

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

剛剛
剛剛
1小時前0

艾莉絲7歲兒套話「牙仙子沒給錢」　她1句話拆招被網讚：教育高手

1小時前220

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

2小時前23

多米多羅遭控性騷賠10萬「上訴逆轉勝」！　琵琶女神被法官狠打臉

2小時前66

直擊／BLACKPINK離台！唱完世運直奔小港機場　Rosé親切探頭說掰掰

2小時前0

韓國10大「開胃系作品」盤點！　《暴君的廚師》、《黑白大廚》超下飯

3小時前1515

獨家／BLACKPINK今晚光速離台！再派專機接送　保姆車維安坐鎮

3小時前2

曾沛慈金鐘1票之差敗給楊謹華　「不好意思標記她」揭缺席原因

4小時前40

直擊／BLACKPINK唱到尾聲⋯Jisoo耳機出狀況！「比專業手勢」機智解決

4小時前71

直擊／全台都在等！Rosé後台美食揭曉「鹹酥雞」網笑：懂吃加洋蔥

4小時前1822

直擊／馬尾Jennie出場殺爆！　「脫到剩Bra」跳〈Like Jennie〉辣翻

