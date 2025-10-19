直擊／BLACKPINK現身雨神奇停！Lisa也愛上「高雄好ㄅㄧㄤ、」飄台味

記者吳睿慈／高雄報導

南韓女子天團BLACKPINK於高雄世運迎來第二天演唱會，活動開演前，現場飄起小雨，椅子都被淋濕，但神奇的是，就在她們出場的那一刻雨停了，甚至連天空都被染成粉紅色。為表達對粉絲的感謝，Rosé用英文大讚「我真的好愛好愛你們」，大批歌迷感動不已。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天。

BLACKPINK 演唱會來到第二天，她們先是以團體歌曲開場，然後是成員個人solo舞台，Rosé用英文熱情喊話：「今天是第二天，我需要你們尖叫比昨天大聲，你們做得到嗎？」帶來歌曲〈Don't Know What to Do〉，氣氛超熱烈。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天。

不過，高雄這兩天天氣悶熱，4位天后也是真的被熱到，Jennie把頭髮綁成馬尾外，Jisoo還特意學了一段中文「昨天真的很熱，謝謝大家的熱情，讓我們盡情玩到最後吧」，發音標準到全場不需要翻譯都聽懂，Lisa則是驚呼「妳說了什麼」。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天。

看台下反應很好，Rosé延續昨日使用的台灣道地用語，嗨喊「高雄好ㄅㄧㄤ、」，這次她還邀請Lisa一起講，兩妞講著粉絲熟悉的單字，氣氛秒變台灣味十足。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天。

BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞IN KAOHSIUNG兩場演出寫下5項紀錄，總計超過10萬名觀眾，連續二度帶著世界巡迴登高雄世運開唱，同時也是國際流行歌手在高雄世運史上最高票房紀錄，2023年加上2025年4場演出共超過19萬張門票售出，更是K-POP藝人史上最多次在高雄世運舉辦世界巡迴演唱會（一共4場），她們也是史上首組KPOP藝人，重返高雄世運二度舉辦世界巡迴。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天。