看BP開唱前急求換票！「完全看不到舞台」篠崎泫最擔心3件事：願意貼錢

BLACKPINK接連兩天在高雄舉辦演唱會，預計觀賞周日場的篠崎泫18日突然發文誠徵換票，希望將手上的搖滾站區票換成坐位區，她強調主要顧慮是安全與視線問題，「我們願意補差額貼錢。」

▲篠崎泫18日晚間緊急求換票。



篠崎泫表示，她和同行的人原本買的是紅框標示的搖滾站區票，「但因為這次有帶小朋友一起去，擔心站區視線被擋、擔心推擠危險，也擔心小朋友會完全看不到舞台。」她坦言看了朋友同位置的影片後，更確定必須換票。

▲篠崎泫原本買的是紅框標示的搖滾站區票。



在Threads公開換票需求，篠崎泫希望能換到較安全又能看清舞台的座位，「所以希望能換到藍色框範圍內的『坐位區』票（任何區域都願意討論）。」

▲▼篠崎泫擔心同行的小朋友看不到舞台。



篠崎泫也誠意十足提出補償並附上時間地點，「我們願意補差額貼錢，明天（19日）現場面交，可於高雄國家體育場當面換票。」最後也向或許能幫上忙的人致謝，「若有願意換的朋友，非常感謝能私訊我～我們真的非常期待，也會很珍惜這個機會，謝謝大家。」