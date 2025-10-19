官方美照出爐！BLACKPINK世運開唱破5項紀錄　萬人朝聖空拍超震撼

記者吳睿慈／高雄報導

南韓天團BLACKPINK舉辦世界巡迴《BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞IN KAOHSIUNG》正式揭開亞洲首站，高雄世運主場連續2天開唱，一舉改寫5大紀錄，寫下演唱會史上無可撼動的新篇章。

▲BLACKPINK高雄演唱會唱了近2個小時半。（圖／資料照／翻攝自Jennie IG）



JISOO、JENNIE、ROSÉ和LISA四位天后睽違2年合體舉辦巡演，她們以團體 BLACKPINK之姿亮相，強大氣場瞬間震撼全場，18日開演時透過歌曲〈Kill This Love〉揭開序幕，全場樂迷熱情歡呼，氣氛瞬間爆棚。

▲BLACKPINK演唱會裡一片粉紅色超震撼。（圖／Live Nation Taiwan提供）



這整場演出4人位成員誠意滿滿地自我介紹，多次以中文向粉絲大喊「高雄」問候，舞台上重金打造的無縫巨型LED螢幕配上華麗視覺、雷射光束及煙火效果，近2個半小時的演出從經典BLACKPINK金曲一路唱到四人SOLO神曲，唱、跳實力全開，現場超過5萬名粉絲在視覺與聽覺的雙重震撼下，全場尖叫聲從未停歇！

▲▼BLACKPINK登上世運開唱，官方空拍的美照出爐。（圖／Live Nation Taiwan提供）



BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞IN KAOHSIUNG兩場演出寫下5項紀錄，總計超過10萬名觀眾，連續二度帶著世界巡迴登高雄世運開唱，同時也是國際流行歌手在高雄世運史上最高票房紀錄，2023年加上2025年4場演出共超過19萬張門票售出，更是K-POP藝人史上最多次在高雄世運舉辦世界巡迴演唱會（一共4場），她們也是史上首組KPOP藝人，重返高雄世運二度舉辦世界巡迴；BLACKPINK今晚（19日）將繼續在高雄世運帶來巡演DEADLINE第二場演出。