金鐘／越南影帝穿傳統服飾…曝背後含義　張鈞甯認：替楊謹華開心

第60屆戲劇類金鐘獎於10月18日在台北流行音樂中心盛大舉行，稍早典禮已經完美落幕，《星空下的黑潮島嶼》奪下6項大獎，是典禮的最大贏家。公廣集團在典禮結束後舉辦慶功宴，包含《星空下的黑潮島嶼》、《聽海湧》、《化外之醫》等劇組都接受訪問。

▲《化外之醫》慶功宴。（圖／記者黃克翔攝）



《化外之醫》在第60屆戲劇類金鐘獎上拿下2項大獎，包辦戲劇男主角跟男配角獎。來自越南的連炳發是金鐘獎首位「越南影帝」，他在慶功宴上說道「現在覺得很幸福，沒想到可以得獎」，也分享自己收到許多親戚、朋友、家人們的恭喜簡訊。

▲《化外之醫》慶功宴。（圖／記者黃克翔攝）

談到獎金分配，連炳發表示一半捐給外籍移工在台基金會，另一半會拿來與《化外之醫》劇組一起慶祝。特別的是，連炳發特地穿了越南傳統服飾參與金鐘獎，他笑說是粉絲建議的，他也相當認同，認為「人已經到台灣工作，可以入圍是驕傲的事情，能穿上屬於自己國家的衣服，讓我覺得很驕」。

▲連炳發。（圖／記者周宸亘攝）

另外，奪得戲劇男配角獎的楊一展也笑說自己的獎金「比照連炳發」，透露自己手機也收到一堆恭喜簡訊，但目前都沒有時間看，因為自己相當享受與劇組一同慶祝的時光，更喊話製作人「開拍第二季」。製作人湯昇榮則回應「真的想要做，台灣有很多外配、移工，想繼續拍這樣的故事」，更笑說「我們第一季有留伏筆喔」。

▲楊一展、連炳發。（圖／記者黃克翔攝）

入行多年，首度入圍金鐘影后卻與獎座擦身而過的張鈞甯，坦言「這是第一次入圍就入圍女主角，真的很感動，希望有第二季」，而在台下的她看到楊謹華奪獎相當替對方感動，也提到對方回顧的片段剛好是兩人一起演出《白色巨塔》，雖然當時對戲不多，但他忍不住稱讚對方「覺得她表演演得很好，很替她開心」。