蘇永康台灣拋震撼彈！　無預警官宣重磅喜訊：真的很不容易

記者蔡琛儀／台北報導

香港情歌天王蘇永康今（18日）在台北國際會議中心開唱，這他第六次在台北舉辦售票演唱會，並帶來〈悲傷止步〉、〈相遇太早〉、〈讓懂你的人愛你〉、〈舊愛還是最美〉等多首代表情歌，讓全場觀眾宛如回到青春歲月，今晚他在安可驚喜高喊：「明年4月，高雄我來了！」

▲蘇永康宣布明年四月高雄開唱（圖／記者莊喬迪攝）

蘇永康直言：「這是很不容易的，唱了很多年，高雄是第一次唱，非常感謝主辦單位的支持，很多單位很多朋友在敲碗，如果說四月的歌單跟今晚一模一樣可以嗎？」還現場哼唱了幾句天后江蕙的金曲〈家後〉，似乎暗示明年將會挑戰唱這首歌曲。

今晚演唱會下半場，蘇永康感性談到：「今年是我進入華語樂壇的第30年，沒想到30年後你們都還在。」接著他的表情似乎欲言又止：「人生有很多不能預測的事情，但有你們在，我感覺很踏實。」

他感性說：「當年28歲來台灣發展，如今已58歲了，還好頭髮還蠻多的，年輕不再，但身份多了很多，我現在除了是我媽媽的兒子，我老婆的老公，兒子的爸爸，最近還是學生的老師，最重要，我還是你們的蘇永康。」並特別獻唱打開他國語市場的金曲〈男人不該讓女人流淚〉。