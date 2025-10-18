周杰倫《頭文字D》4K修復版重映　限量8686張AE86海報收藏家搶翻

記者蕭采薇／台北報導

2005年橫掃全亞洲的青春競速電影《頭文字D》，成為影迷心中最成功的漫改經典之一，選角方面更是網羅當今一票天王巨星，包括華語天王周杰倫、陳冠希、黃秋生、余文樂等大咖。今年迎來電影上映20週年，片商特別推出4K數位修復版，升級重現山道飄移的競速體驗。

▲周杰倫青春代表作《頭文字D》20週年推出4K修復版。（圖／龍祥提供）

《頭文字D》20週年4K修復版於香港重映後引爆熱烈反響，20年後的今天，電影依然是不少人心中的青春代表作，而這部電影也是華語天王周杰倫的銀幕起點。4K修復版畫面細節全面升級，色彩層次更飽滿，聲音空間感強化，經典AE86山道呼嘯聲響徹全場，讓影迷在戲院中重返那段引擎轟鳴、青春燃燒的黃金年代。

為慶祝《頭文字D》20週年4K修復版重返大銀幕，片商特別打造極具收藏價值的「AE86金屬亮面」A3海報，每一張海報都有自己專屬的編號，全台限量8686張，有望成為收藏家與影迷必搶夢幻逸品。

▲《頭文字D》選角網羅當今一票天王巨星，包括周杰倫、陳冠希、余文樂等大咖。（圖／龍祥提供）

《頭文字D》改編自日本同名傳奇漫畫，2005年上映即成票房現象級作品，由周杰倫、鈴木杏、陳冠希、黃秋生、余文樂、杜汶澤等人主演，描述平凡高中生藤原拓海（周杰倫飾演）在群山間送豆腐時展現出神入化的過彎飄移技術，隨後引發一場場生死競速的傳奇對決。《頭文字D》20週年4K修復版10月23日全台影城熱血上映。