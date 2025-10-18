BLACKPINK炸翻高雄！Lisa嗨唱〈Rockstar〉轉身屁股蛋太辣　秒變夜店

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣女團BLACKPINK睽違2年來到台灣開唱，她們18、19日連續兩天在高雄世運舉辦演唱會，單場預計吸引5萬人進場。演唱會於晚間6點52分開始，雖然遲了20分鐘，但歌迷熱情不減，4位天后先是合體帶來數首破億神曲，然後輪番上陣，Lisa唱到〈Rockstar〉時，換上一身超辣戰袍，屁股蛋辣到粉絲噴鼻血。

▼▲BLACKPINK 2度在高雄世運開唱。（圖／讀者提供）



BLACKPINK帶來第一首歌就是破億神曲〈Kill this love〉，歌迷揮著粉錘應援，跟著音樂聲歡呼，Lisa高喊：「What’s up高雄！」接著，Rosé先用中文展現誠意：「你好我的名字是Rosé！」然後Jennie、Lisa、Jisoo分別用英文打招呼，唱到嗨處，Jennie接著說「高雄let’s go」，全場氣氛嗨爆。

▲Lisa嗨唱〈Rockstar〉轉身屁股蛋太辣，世運秒變夜店。（圖／讀者提供）



結束4人的合體舞台後，Jisoo驚喜換歌單，首次在巡演帶來個人舞台〈Hugs & Kisses〉，然後是夯曲〈earthquake〉，再來Lisa以超火辣的戰袍現身，露出一雙纖細大長腿，一轉身還有，唱著〈Rockstar〉瞬間把高雄世運變成夜店，全場氣氛沸騰。

▲BLACKPINK睽違2年來到台灣開唱。（圖／讀者提供）



接著演唱會氣氛一轉換，4位天后再度合體，她們換上華麗服裝唱〈Don't Know What to Do〉，最後結尾時抱著彼此，氣氛超感動。