沈春華精準評金鐘60！　一句話點出「典禮靈魂」

▲沈春華昨擔任金鐘獎頒獎人。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



記者董美琪／綜合報導

資深主播沈春華在金鐘60節目類頒獎典禮後於社群發文，感性分享觀後感，直言這是一場「充滿愛的頒獎盛會」，不僅看到藝人的光彩，也看見真實人生中喜與悲交錯的情感，令人動容。

沈春華提到，典禮上最讓人印象深刻的畫面之一，是「人逢喜事精神爽」的陳漢典。她形容，鏡頭帶到陳漢典時，總能看到他興奮地像個孩子般扭動、笑得合不攏嘴，「觀眾都替他開心啊！」看著成為另一半的Lulu行雲流水般的主持與表演，沈春華相信，漢典心中一定充滿驕傲與幸福。

她感性寫道：「看起來總是有些羞澀的漢典，其實才華過人，他和Lulu終於在彼此眼裡看到屬於自己的光，決定步上紅毯，是今年演藝圈最令人開心的喜訊。」

除了新人喜事，沈春華也點名金鐘60最受矚目的「神級同框」——蔡康永與小S。睽違10年再度合體，兩人默契依舊，掀起全場高潮。沈春華說，外界都關心小S暫別主持後的狀況，「蔡康永以家人般的友誼陪伴她，讓觀眾都放心了。」

她特別提到「康永三問」片段，直呼：「太精準！」既回應了觀眾的疑惑與關心，也幫小S梳理了失去姐姐以來的悲傷，「對觀眾和小S來說，這都是一段很療癒的過程。」沈春華讚嘆，小S雖仍處於哀痛中，仍努力擔任頒獎人、逗笑觀眾，「她希望把笑聲還給觀眾，真的不愧是諧星。」

沈春華感性指出：「這兩股強大的氛圍，一喜一悲，將觀眾的情感和目光緊緊扣住，這才是真正的『金鐘之魂』──顯現真情。」

身為主持界前輩的她，今年也受邀擔任頒獎人，重回熟悉的金鐘舞台，直呼「好像離開很久了，卻也熟悉得好像昨日。」她回憶在後台巧遇眾多熟面孔，包括剛從球場引退的林智勝、從電視轉戰網路成功的邰智源、紳士般的蔡康永、造型時尚的KID、帥氣的桌球選手江宏傑，還有香蕉哥哥、草莓姐姐等人。

沈春華也透露，遇到一位幕後工作人員時，對方告訴她父親——她主播時期幫忙打蘋果光的「韋師傅」——已於去年離世，「讓我忍不住剛畫好的妝紅了眼眶。」

最後，她深情寫道：「幕前幕後的日子就這樣一天天飛逝，我這條傳播之路也走了40年。不管是台上1分鐘還是台下10年功，時代變革與媒體生態一直把電視人推上風口浪尖，除了學習，還有珍惜。」

沈春華勉勵後輩與所有電視人：「我們的心中都有一個舞台，不管台下有多少觀眾，都要記得為自己鼓掌，為自己加油！如果沒有熱情和拼搏，作品就不會讓人感受溫度與力量。孤單的時候，夢想之路是最好的修行；迎來喝采與成功，莫忘一路走來的初心。」