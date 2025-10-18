才開刀切12公分肌瘤　愛紗為金鐘演出...遭醫生警告：可能會發炎

記者蔡琛儀／綜合報導

第60屆節目類金鐘獎頒獎典禮昨（17日）在北流圓滿落幕，其中壓軸表演節目《唱，從電視開始》，羅時豐率領黃偉晉、愛紗、ARKis、幻藍小熊等人攜手演出，大獲好評。而愛紗昨晚以當年在「大嘴巴」時期的造型亮相，還唱跳神曲〈喇舌〉，讓觀眾都相當懷念，而愛紗透露獲邀金鐘表演時，自己剛動完手術，還被醫生告知3個月內不能做激烈運動，可能會導致發炎。

▲ 愛紗與羅時豐等人參與金鐘60表演。（圖／三立提供）

愛紗7月時曾分享自己長了顆子宮肌瘤，起初只有約7公分大，卻在短短半年內竟快速增長至12公分，原本打算在春節前接受治療，但為了陪伴愛犬Hana走完最後一程，因此延後開刀，由於子宮肌瘤位置影響，愛紗血紅素過低，曾提前住院進行術前輸血2公升，好在最後順利完成手術。

不過在休養期間，她意外接到金鐘獎主辦單位邀約演出，她今發文透露：「那時候我還在休養身體，收到『唱，從電視開始』的表演邀請時，老實說我受寵若驚，剛做完手術被醫生告知3個月內『不能做激烈運動，可能會導致發炎』。」再三評估後，她認為自己的身體沒問題，才決定接下演出。

▲愛紗透露接到邀約時才剛開完刀。（圖／翻攝愛紗IG）

愛紗說，大家都是各自練習，真正大集合在一起練習的時間並不多，「但大家卻默契十足！在舞台開心到超炸，就是炸舞台！」