潘迎紫真實年齡成謎　音樂人不忍揭女神私下真面目...方文琳也說話了

記者蔡琛儀／綜合報導

永遠的「不老女神」潘迎紫時隔6年來台，今（18日）將現身北流擔任第60屆戲劇類金鐘獎頒獎嘉賓，日前她出席記者會，以一襲白色套裝優雅亮相，對於真實年齡她僅表示：「怎麼可能（76歲）嘛！」但保養得宜的外貌、身材讓大批網友驚嘆不已。音樂人田定豐也在社群分享過去和潘迎紫的互動往事，自爆當兵期間有幸和女神互通書信，讓同袍都超羨慕。

▲▼田定豐（下）自爆當年當兵和潘迎紫是「筆友」。（圖／三立提供、翻攝田定豐臉書）

田定豐回想19歲時曾在雜誌社工作，就以菜鳥之姿去採訪正當紅的潘迎紫，但潘迎紫非常親切，完全沒有巨星架子，兩人最後還意外成了朋友，「那份體貼，我一直記得」。隔年他入伍服役，在宜蘭金六結新訓時，最期待的時刻，就是晚上的寫信時間，他寫信給好友潘迎紫，一週後就收到女神回信。

田定豐難忘回憶，「粉紅色信封和淡淡的香氣，被班長抽查信時發現是她，讓全連都跟著起鬨。她在信裡鼓勵我，也分享她正在拍戲的點滴。就在那麼忙的工作裡，我們還通信來來回回好多次。」也感謝潘迎紫的信成為他苦悶軍旅生活裡的1盞燈，「每次收到信，都像是重新找回被支持的力量」。

退伍後，田定豐進到唱片圈，而潘迎紫定居香港，雙方漸漸失去了聯絡，他感性說：「但我沒有忘記的是當年娃娃姐的這份知遇之恩。」也因為這段經歷，讓他在職場上更有耐心提攜有熱情但不夠有自信的年輕人。方文琳也留言回應，認證潘迎紫真的是好人「跟前輩的她合作過一部戲，人超級好的，當時種種拍戲狀況與人為因素，她也都很有度量的敬業完成。」