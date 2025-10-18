嗆《許我耀眼》女星當小三「賤不賤」！網紅改口道歉：中間人煽動

記者陳芊秀／綜合報導

擁有200萬粉絲的大陸網紅張慧賢昨日（17）深夜11點突然發文控訴，公開點名《許我耀眼》萬鵬「當小三」，更列出女方不適當行為怒嗆「你賤不賤」，質疑感情遭介入，女方公司火速發聲明否認。事隔不到8小時事件大逆轉，她18日7點發長文鄭重向萬鵬及所有受影響的人道歉，坦承整起事件是「一場烏龍」，自己是因一時衝動，未經查證就發文。

▲《許我耀眼》萬鵬遭嗆網紅張慧賢指控「當小三當慣了」「賤不賤」上熱搜！一夜改口道歉。（圖／翻攝自微博）

張慧賢在道歉長文中解釋，自己是因看到一些「斷章取義」的訊息，加上一位「中間人」在酒後多次「誇張的闡述和編造」，讓她在情緒激動下，一怒之間就發出了不實指控。她表示，在多方核實後，才發現是一場誤會，酒醒後的中間人也已向她道歉。她為此向萬鵬造成的名譽及事業傷害，致上最深的歉意。

這場風波也讓張慧賢的過往再度被翻出，包括她與前男友的舊照、以及過去參加戀愛綜藝被指「綠茶」等。對此，她也一併澄清，表示與照片中的男子已分手兩年多，前男友兩年前就已經退出網路。她更重申自己在戀綜中的角色設定本就是「X戀人」，如同狼人殺遊戲中的狼人，原本設定是去搗亂，後期被節目單位強行改為戀人，過去也因為外界造謠去立案，如今見謠言再起，呼籲當事人盡量刪文，自已也會保留法律追訴權。

文末，張慧賢也深刻反省了自身在處理感情問題上的不成熟。她自嘲是「清醒的戀愛腦」，並坦言自己時常「沒有本事解決男人，最後只能解決女方」，不知道如何改善，也為此苦惱已久。她表示會接受所有網友的批評指教，並再次為這場烏龍事件，向所有被她連累的當事人致歉。

▲網紅張慧賢坦承爆料烏龍為假，改口道歉。（圖／翻攝自微博）

【張慧賢道歉全文】

1.昨晚發博之後，通過共友與萬鵬聯系進行核實發現是一場烏龍。因為之前看到了一些只言片語斷章取義的東西，加上在過去一年中有中間人醉酒之後多次誇張的闡述和編造，且今天聚會上又再次發生，大晚上煽動了我的情緒，讓我一怒之下未經核實就發了出來，後經多方核實，發現是一場誤會。中間人醒酒後也對我進行了道歉，在這里我也對萬鵬造成的傷害以及事業上造成的損失，我和她道歉。

2.網上大量流傳的我與某男性的合照，是我三四年之前公開的照片和視頻，但是我與該男子早已分手兩年多了。因為之前做了很多情侶方向內容，分手之後，已經隱藏了社交媒體上大量的視頻和圖文，且加上我近三年微博用的頻率很少，沒有再仔細且及時清除所有內容，所以還有一些合照或者視頻片段的露出遺留。兩年前該男子就已經退網，僅針對這件事情對他造成的傷害，我表示抱歉。另外大家揣測的我現在男朋友也並不是他，並不存在覆合情況。

3.網上還有一些對我的造謠，以及對我四五年前戀綜上的評價，之前我已經在別的平台分多期視頻回應過（微博在四五年前有暗示過，但當時在保密期，近幾年確實不怎麽更新了，就沒有同步），且在視頻中放過多個證據。再次申明一下，我不是綠茶，上節目的時候我的身份是x戀人（上節目不是戀愛的，節目設置的原因，相當於狼人殺里的狼人，是搗亂的），且在後期被節目組強行改成了戀人（去談戀愛的）。除此之外，對於其他方面的一些造謠，之前也立案過，這次引發的新的造謠，請當事人盡快刪帖，我也將保留我的法律訴訟權利。

4.拋開此次事件是個誤會之外。我也深刻反思了自己，在生活中我確實是個清醒的戀愛腦，很多時候在處理感情問題上很無能為力，確實存在沒有本事解決男人，最後只能解決女方的情況，我為此也苦惱了很久很久，但不知道如何去改善。這也是我之前的情感賬號沒有再繼續更新的原因，確實啥都明白，啥都不明白。所以網友說我的這些我也都接受。

感謝網友的關注和批評指正，昨晚造成的烏龍，還是要和所有因為我的發言，被我連累的當事人們說聲抱歉。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

