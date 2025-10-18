金鐘獎／棒棒堂奪主持人！阿緯鬆口20週年演唱會　「回到第一次開唱的地方」

記者蕭采薇／台北報導

由Lollipop棒棒堂共同參與的實境節目《來吧！哪裡怕》，獲得第60屆金鐘獎實境節目主持人獎。對於這個驚喜，他們也感到很意外。而明年是他們成團20週年，阿緯也鬆口，希望能辦一場紀念性的演唱會，「可以回到我們第一次開唱的地方」。目標鎖定台北小巨蛋和香港紅磡體育館。

▲「實境節目主持人獎」（左起）威廉、敖犬、朵拉、阿緯、王子、小杰。（圖／記者李毓康攝）



由於小煜同時也以《不在我的世界當勇者》獲得實境節目獎，受訪時人還在另一場慶功宴去，不過威廉說，小煜哽咽將獎送給大兒子的感言，令他最為感動，「因為他是唯一沒有想把想講的話放在群組的人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿緯經營港式餐廳副業有成，被問到奪獎是否有可能祭出折扣，他笑說：「就是沒想過會得獎，所以還沒有討論過。」他也坦言，餐廳有想要上市的計畫。一旁投資股票有成的王子，被問到是否願意認購股票，他表示：「阿緯應該要分我們乾股吧！他一直在找我們宣傳。」

▲阿緯（中）透露棒棒堂20週年有演唱會計畫。（圖／記者李毓康攝）

敖犬先前透露有生子計畫，期待拿獎的好運也能帶來太太肚皮的好消息，。被問到是否可能已經有喜？一旁的老婆發發馬上說：「沒有喔！我在喝酒！」威廉則爆料：「我有給他瑪卡（壯陽保健品）畢竟他也40歲了！」敖犬則說：「我們最近搬了新房子，希望能有新的氣象。」

▲敖犬（右）表示，朵拉（左）其實比六棒更辛苦。（圖／記者李毓康攝）

而了六棒外，唯一的女主持人朵拉，則在領獎時哭到說不出話。敖犬特別說：「朵拉會習慣性把自己排除主持人之外，但其實她跟我們一起上山下海，而且比我們更辛苦，要特別去掌控節目流程。」